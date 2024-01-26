Головний тренер англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Юрген Клопп оголосив, що залишить свою посаду після закінчення сезону 2023/24 року.

Своє рішення Клопп пояснив тим, що в нього закінчуються сили. Разом із головним тренером клуб залишать його помічники Пепейн Лейндерс та Петер Кравіц, а також тренер із розвитку Вітор Матош.

Я люблю абсолютно все у цьому клубі, я люблю все у місті, я люблю все у наших уболівальниках, я люблю команду, я люблю персонал. Але я переконаний, що це саме те рішення, яке я маю прийняти. Справа в тому, що в мене закінчуються сили. Звичайно, я вже давно знав, що колись мені доведеться про це оголосити. Я розумів, що не можу робити цю роботу знову і знов.

Чемпіонат Англії з футболу 2023/2024 завершиться 19 травня.

Юргену Клоппу 56 років. Він очолює "Ліверпуль" з жовтня 2015 року. Під його керівництвом команда у 2019 році виграла Лігу чемпіонів, а у 2020 році вперше за 30 років стала чемпіоном Англії.

У 2022 році "Ліверпуль" виграв Кубок та Суперкубок Англії, став володарем Кубка ліги, у 2019 році виграв Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. У 2019 та 2020 роках Клоппа визнавали найкращим тренером за версією Міжнародної федерації футболу.

Цього сезону "Ліверпуль" лідирує в чемпіонаті Англії з 48 очками після 21 туру. Клуб також вийшов у фінал Кубка ліги, де зіграє з "Челсі", продовжує боротьбу у Кубку Англії та зіграє у 1/8 фіналу Ліги Європи.

З 2001 по 2008 рік Клопп очолював німецький "Майнц", з яким у сезоні-2003/04 посів третє місце у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини та вперше в історії вивів клуб до еліти німецького футболу.

З 2008 по 2015 рік Клопп був головним тренером дортмундської "Боруссії", з якою двічі вигравав чемпіонат Німеччини (2011, 2012) і один раз - кубок країни (2012), у 2013 році "Боруссія" у фіналі Ліги чемпіонів з рахунком 1 поступилася мюнхенській "Баварії".