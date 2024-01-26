Виплати переселенцям подовжили до 1 березня, потім запрацює нова система - Шмигаль [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 25 січня подовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня. При цьому виплати для переселенців-пенсіонерів подовжуються ще на шість місяців. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Сьогодні Уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня.
З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО. Виплати будуть продовжені ще на шість місяців для:
- ВПО з числа пенсіонерів;
- громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;
- дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій.
Крім того, значна кількість ВПО також зможуть отримати продовження виплат ще на 6 місяців, після подання нової заяви на виплату допомоги, обіцяє Мінсоцполітики.
Звертатись по перепризначення допомоги для ВПО з 1 березня родини можуть вже починаючи з 1 лютого 2024 року. Тим, хто відповідає критеріям Постанови, і хто звернеться з новою заявою у лютому - березні 2024 допомога призначатиметься і виплачуватиметься, починаючи з 1 березня.
Умова продовження виплат на додаткові 6 місяців - те, що розмір доходу в таких родинах не перевищує 9 444 грн на одну особу (це дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, що втратили працездатність, або, скажімо, 37 776 грн на родину з 4-х осіб).
Зможуть отримати виплати для ВПО наступні родини:
- Родини, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі (офлайн та онлайн), через що батьки не мають можливості працювати.
- Подини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій.
- Родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн.
- Родини, у яких один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (детальний перелік випадків буде оприлюднено додатково).
- Малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, та вагітним жінкам (починаючи з 30 тижня вагітності).
- Родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/ або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримали ваучер на навчання тощо та у складі сім’ї є діти віком до 14 років.
- Родини, у яких непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та в сім’ї є діти, які навчаються в школах /вузах.
Водночас, якщо після перепризначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості (наприклад, зніметься з обліку в Центрі зайнятості), -виплату допомоги буде припинено.
Відтепер ВПО, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або яких було знято з обліку як внутрішньо переміщених осіб через те, що такі особи повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання.
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