Арештували голову Федерації спортивного покеру - ЗМІ [ Редагувати ]
Голові Всеукраїнської федерації спортивного покеру за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Про це повідомила LIGA.net з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Президентом Федерації спортивного покеру є Сергій Єфименко.
Бюро економічної безпеки 23 січня повідомило про викриття групи осіб, які під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводили азартні ігри - кеш-гру в покер. Мережа підпільних покерних клубів працювала у Києві, Харкові та Одесі.
Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.
Кеш-гра проводиться за кошти осіб - учасників гри. Вона не має часових рамок, має чітко фіксовані, не прогресуючі ставки, які гравець зобов’язаний зробити до того, як він отримає карти та заявляє дозвільний розмір фішок. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного Поту (банку) комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.
Кеш-гра в покер заборонена в Україні.
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