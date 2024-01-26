Голові Всеукраїнської федерації спортивного покеру за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Про це повідомила LIGA.net з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Президентом Федерації спортивного покеру є Сергій Єфименко.

Бюро економічної безпеки 23 січня повідомило про викриття групи осіб, які під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводили азартні ігри - кеш-гру в покер. Мережа підпільних покерних клубів працювала у Києві, Харкові та Одесі.

Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

Кеш-гра проводиться за кошти осіб - учасників гри. Вона не має часових рамок, має чітко фіксовані, не прогресуючі ставки, які гравець зобов’язаний зробити до того, як він отримає карти та заявляє дозвільний розмір фішок. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного Поту (банку) комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.

Кеш-гра в покер заборонена в Україні.