Верховна Рада опублікувала законопроект, який дозволяє українським воїнам безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, аби згодом можна було їх використати у разі втрати репродуктивних функцій.

Водночас цей документ фактично забороняє жінкам загиблих військових скористатися штучним заплідненням. Про це повідомила адвокат Олена Бабич.

"На днях консультувала вдову військовослужбовця. Молодий хлопець, мріяли мати дітей. Кріоконсервували сперму перед тим як йти на фронт. Оформили всі необхідні документи - договір, довіреність на дружину, заяву щодо використання сперми для народження такої бажаної спільної дитини. Чоловік загинув.

Нагадаю - нещодавно наші законодавці так сильно переймались за фінансову складову кріоконсервації біологічного матеріалу військовослужбовців, що прийняли закон, яким... заборонили використовувати сперму військового після його загибелі (!). З березня клініки будуть зобовʼязані її утилізовувати.

От як пояснити вбитою горем жінці, яка буквально пару місяців назад оформлювала з чоловіком документи, щоб народити дитину, що поки її чоловік боронив державу і загинув, наші законотворці буквально позбавили його права бути батьком після своєї смерті?!

Вибачте, але я до цього часу не можу зрозуміти мотиви прийняття цієї заборони. Навіщо держава замість того, щоб запропонувати легальний варіант, примушує вдів шукати "обхідні шляхи", щоб мати таку бажану дитину від коханого чоловіка, який загинув, захищаючи цю саму державу?!", - пише Олена Бабич.

Закон, про який розповідає адвокат, Верховна Рада проголосувала в цілому 22 листопада 2023 року. Його назва "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)". Він набере чинності 22 березня 2024 року.

Метою закону є "створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції".

Законопроект не передбачає запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства чи материнства.

Порядок використання біологічних матеріалів у разі смерті військовослужбовця має визначатись Кабміном з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації.

За розрахунками профільних медичних закладів собівартість забору статевих клітин становить 450 грн для чоловіків і 1 425 грн для жінок.

Необхідні медичні обстеження перед забором клітин у здорових громадян можуть бути проведені в ході загального проходження військово-лікарської комісії.

У пункті 3 "Прикінцевих та перехідних положень" закону депутати додали наступну норму: "У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє зберігання припиняється з подальшою утилізацією".