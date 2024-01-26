Письменника Бориса Акуніна (справжнє ім'я - Григорій Чхартишвілі) оголосили в росії у розшук за кримінальною статтею. Це випливає з бази розшуку МВС рф.

Чхартишвили Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ.

За якою статтею ведеться розшук, в базі не вказано.

Відносно Акуніна також порушено справу про публічне виправдання тероризму та публічне поширення свідомо хибної інформації про дії збройних сил російської федерації (ст. 205.2, ст. 207.3 КК РФ).

Раніше письменник у розмові з пранкерами Володимиром Кузнєцовим (Вован) та Олексієм Столяровим (Лексус) визнав, що Україна не здобуде військової перемоги, при цьому виправдав атаки на військові об'єкти в росії за допомогою безпілотників.

У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что... А как иначе?

Після публікації запису розмови найбільші роздрібні мережі книгарень у росії призупинили продаж його книг.

Письменник з 2014 року мешкає Лондоні. Росфінмоніторинг включив Акуніна до реєстру терористів та екстремістів 18 грудня 2023 року. 12 січня мін'юст рф вніс його до реєстру іноагентів.

Окрім романів і повістей з серії "Новий детектив" ("Пригоди Ераста Фандоріна"), що принесли йому популярність, Акунін написав серії "Провінційний детектив" ("Пригоди сестри Пелагії"), "Пригоди магістра", "Жанри" та "Історія держави російської".