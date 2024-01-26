Російська сторона після неодноразових звернень України з великою затримкою надала список військовополонених, яких мали обміняти 24 січня і які нібито були на борту збитого військового літака Іл-76. Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов на зустрічі з рідним та близькими українських військовополонених..

Під час зустрічі Дмитром Усовим було озвучено, що російська сторона на неодноразові звернення, з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах. Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських Оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

Водночас опитані родичі українських Оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Представники Координаційного штабу наголосили, що родини військовополонених будуть проінформовані про долю їхніх рідних, щойно уповноважені органи володітимуть чіткою та достовірною інформацією з цього приводу.

На запитання родичів Оборонців також відповідали голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, керівник Об’єднаного центру Служби безпеки України Андрій Пастернак.

Голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов вчергове підкреслив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту військового літака Іл-76М, збитого в Бєлгородській області рф 24 січня.

Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань.

Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко у свою чергу додав, що останні дії росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості.

Росія відразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Проте Україна буде задіювати всі інструменти, аби зʼясувати істинні причини того, що сталося, так і те, хто або що насправді перевозилося в тому літаку.

Водночас, за його словами, для збору всієї необхідної інформації потрібно більше часу.

Сергій Андрущенко наголосив, що Службою безпеки України, на виконання рішення Коордштабу були забезпечені усі необхідні заходи безпеки для забезпечення режиму тиші на місці проведення обміну.