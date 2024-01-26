У державному мобільному застосунку "Дія" напйближчм часом з'явиться програма підтримки молоді, яка читає. Юнки та дівчата отримають сертифікат на придбання книг. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Держава прийняла рішення підтримати молодих людей, щоб вони змогли придбати книжки, які їх цікавлять, більше читати, і в той же час в непростих умовах, в такий непрямий спосіб надати підтримку книготоргівельним і книговидавничим організаціям. В бюджеті ці кошти передбачені. Залишається прийняти декілька підзаконних актів, які нами уже розроблені. Ми чекаємо повернення з підпису президента деяких змін, які дозволять нам реалізувати програму у "Дії". Сподіваюсь, в найближчій перспективі, ми розпочнемо реалізацію цієї програми.

Сьогодні ми передбачаємо, що отримувачем таких сертифікатів буде молодь, яка досягла 18-річного віку. Передбачається, що це буде сума близько тисячі гривень.