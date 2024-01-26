Переговори між демократами та республіканцями у Сенаті США щодо надання військової допомоги Україні перебувають під загрозою зриву. Сталося це після того, як Дональд Трамп, ймовірний кандидат від республіканців на президентських виборах, публічно розкритикував такий компроміс.

Як повідомляють американські ЗМІ, зокрема служба новин телеканалу AP, цього виявилося достатньо для того, щоб сенатори-республіканці переглянули своє ставлення до переговорів, не бажаючи ставити під загрозу передвиборчу кампанію лідера президентських перегонів.

Про можливу відмову від компромісу говорив, зокрема, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл.

Проект компромісного рішення, яке до останнього часу підтримував і сенатор Макконнелл, і президент США Джо Байден, передбачає, що в обмін на підтримку республіканцями виділення $61,4 млрд для допомоги Україні сенатори-демократи погодяться з запропонованим республіканцями посиленням кордону з Мексикою та деякими іншими заходами у сфері посилення політики щодо імміграції.

Переговори перебували на заключній стадії, коли 25 січня Трамп виступив з двома різкими дописами у соціальних мережах, в яких назвав такий компроміс "подарунком лівим демократам" і абсолютно "безглуздим" щодо заходів для посилення кордонів та обмеження нелегальної імміграції.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер 14 грудня повідомив про рішення сенаторів відкласти канікули та продовжити роботу щодо узгодження додаткової допомоги Києву. Раніше Палата представників оголосила, що повернеться до розгляду цього питання лише у січні.

Дональд Трамп неодноразово говорив, що якщо його знову оберуть президентом, припинить російську агресію проти України впродовж 24 годин.

Раніше Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план закінчення війни.