Україну атакували "шахедами": в ЗСУ розповіли про збиті цілі [ Редагувати ]
російські окупаційні війська застосували дрони у нападі на Україну протягом минулої доби. Сили протиповітряної оборони успішно забезпечили збиття всіх ворожих безпілотників. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Зазначається, що російські окупанти використали чотири ударних безпілотники типу Shahed-136/131 при здійсненні авіаційного удару на території України.
Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено.
Раніше ми писали про те, що ворог збільшує інтенсивність наступу на Сіверському та Бахмутському напрямках.
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