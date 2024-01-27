Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 26 січня, українські військові успішно ліквідували 770 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загалом ворог втратив приблизно 381 370 осіб особового складу.
Цю інформацію оприлюднено на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 381 370 (+770) осіб ліквідовано;
- танків - 6271 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 11652 (+15) од.;
- артилерійських систем - 9085 (+3) од.;
- РСЗВ - 972 (+0) од.;
- засоби ППО - 660 (+0) од.;
- літаків - 331 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7037 (+4) од.;
- крилаті ракети - 1845 (+0) од.;
- кораблі/катери - 23 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12072 (+8) од.;
- спеціальна техніка - 1433 (+8) од.
Раніше ми писали про те, що ворог збільшує інтенсивність наступу на Сіверському та Бахмутському напрямках.
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