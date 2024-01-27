Залп у 22 ракети: окупанти вивели у Чорне море носії ракет "Калібр" [ Редагувати ]
Військові рф вивели у Чорне море 6 кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет. Загальний залп складає 22 ракети "Калібр". Про це повідомляється у Telegram-каналі Військово-Морських сил ЗС України.
У Чорному морі 6 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 22 ракет.
Крім того, в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
У Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.
Раніше Гуменюк пояснила, чому рф давно не застосовувала "Калібри" для ударів по Україні.
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