Українці можуть отримати по 10 тисяч від ООН: хто і як може оформити допомогу [ Редагувати ]
Деякі категорії українців можуть отримати виплати від ООН у розмірі 10 800 гривень. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram.
Ці виплати призначені для переселенців, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій та мають дохід менший за 5400 гривень на кожного члена родини.
Зокрема, це стосується українців, які належать до вразливих категорій населення.
Щоб подати заявку на отримання допомоги, ви можете звернутися до пунктів збору даних благодійного фонду "Право на захист". Адреси цих пунктів можна знайти на інтерактивній мапі.
- Додаткову інформацію та консультації ви можете отримати на "гарячій" лінії Агентства ООН у справах біженців за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00).
- Також ви можете звернутися з листом на електронну пошту: [email protected].
Раніше ми писали, що згідно з прийнятим Верховною Радою бюджетом 9 листопада, українці, які мають статус інваліда, можуть очікувати зростання мінімальної пенсії по інвалідності у наступному 2024 році. Також зазначено, що особи, визнані непрацездатними, отримають соціальні виплати.
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