У суботу рано вранці, 27 січня, російська армія атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вчинили ракетний удар, спрямований проти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у своєму обліковому записі на Facebook, а також цю інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

Внаслідок атаки ворожа ракета потрапила в керамічний цех, який, за словами Ляха, майже повністю зруйнований.

Внаслідок атаки також постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна.

На щастя, через обстріл з боку окупантів ніхто постраждав.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що росіяни вдарили по Слов'янську з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Зранку російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області.

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