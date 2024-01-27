27 січня за новим церковним календарем відзначається день пам'яті святителя Іоанна Златоуста. У народному календарі це Златоустів день. Святий Іоан Златоуст славиться своєю глибокою духовністю та великим внеском у розвиток християнської теології.

Звертаючись до святителя Іоанна Златоуста молитвами, віряни просять його захисту, допомоги в духовних та матеріальних потребах. Традиційно цього дня в християнській традиції може бути здійснене благословення наречених, а також проведені інші обряди та молитви.

Церковні традиції та заборони на Златоустів день можуть включати різноманітні обряди та молитви, спрямовані на духовне очищення та благословення вірян.

Свято 27 січня за старим стилем визначається як день пам'яті святої рівноапостольної Ніни. Це свято має особливий духовний зміст та велике значення для православних християн.

Прикмети на 27 січня

вікна в домі запітніли - бути теплу;

собака лягає на сніг - до хуртовини;

дерева в інеї - скоро потеплішає;

білі хмари - до холоднечі;

сонце на заході - потрібно готуватися до морозів.

Що не можна робити 27 січня?

лихословити, пліткувати;

сваритися з близькими;

відмовляти в допомозі.

За народними прикметами цього дня не радять стригтися і слід бути особливо обережними з гострими, гарячими предметами - великий ризик порізатися й обпектися. Вважається, що отримати травму в цей день - погана прикмета, що обіцяє біду.

Що можна робити 27 січня?

У Іоанна Златоуста просять допомоги в навчанні та осягненні грамоти, святителя вважають покровителем сімей, він допомагає знайти фінансове благополуччя. Також до Іоанна Златоуста звертаються зневірені люди.

За народним повір'ям, цього дня вогонь має цілющі сили, тому якщо хворий посидить біля відкритого вогню і тричі прочитає молитву "Отче наш", то неодмінно вилікується.

Іменини 27 січня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Петро, Іван, Дмитро.

Дивіться також місячний календар стрижок на лютий.