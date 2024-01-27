Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація в росії, здається, не сприяє організації масштабної наступальної операції, подібної тій, яка відбулася на початку вторгнення. Проте окупанти продовжують активні дії для реалізації наступальних заходів.

Про це він сказав в інтерв'ю для "24 каналу".

Він застеріг, що оцінювати бойові можливості противника найкраще на підставі офіційних заяв Генерального штабу Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Подоляк вважає, що сьогодні російська армія - інша, противник воює кількістю. Крім того, у ворога є як стара, так і нова зброя. Але тут, на думку Подоляка, вже "питання до санкцій".

Однак росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію. Вони сьогодні активно намагаються проводити наступальні операції на Донецькому напрямку. Ми бачимо там по 60-80 боєзіткнень. Але Україна після двох років війни точно розуміє, що і як треба робити та як цьому протистояти.

За словами радника керівника ОП, Україні потрібні далекобійні ракети, щоб суттєво знищити резерви росії.

Не можна протиставити росії кількість - ви маєте протиставити якість управлінських військових рішень, якість високоточної зброї, якість прийняття рішення як таких. Тобто треба оперативно приймати ті чи інші рішення.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде вести переговори з росією. російський диктатор володимир путін хоче завоювати не лише Україну, але й інші пострадянські території.