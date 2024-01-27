Право на призначення пенсії за віком в Україні визначається в залежності від страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку. Загальні умови регламентовані статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Інформацію про це надає Пенсійний фонд України (ПФУ).

Згідно з наданим поясненням, закон встановлює вимоги стосовно наявності необхідного страхового стажу для отримання пенсії після досягнення віку 60, 63 або 65 років.

Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу.

Щорічно страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію у віці 60 років, збільшується на 12 місяців, досягаючи у 2028 році показника в 35 років.

У випадку, коли особа, яка досягла віку 60 років у 2024 році, має менш як 31 рік страхового стажу, необхідного для пенсії, вона отримає право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році, при умові наявності не менше 24 років страхового стажу, повідомили в Пенсійному фонді України.

Мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії у віці 65 років становить 15 років.

Як зазначили в ПФУ, страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди роботи до 2004 року - на підставі трудової книжки та інших документів про стаж.

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Пенсія за віком призначається автоматично або за зверненням людини.

Пенсія за віком, з дня наступного за днем досягнення віку 60 років, може призначатись автоматично (без звернення особи), якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж).

Заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Раніше ми писали, що згідно з прийнятим Верховною Радою бюджетом 9 листопада, українці, які мають статус інваліда, можуть очікувати зростання мінімальної пенсії по інвалідності у наступному 2024 році. Також зазначено, що особи, визнані непрацездатними, отримають соціальні виплати.