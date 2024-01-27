Неподалік польсько-українського кордону, у місцевості Ґолембє Люблінського воєводства, стався серйозний інцидент – автобус з України потрапив у ДТП, що призвело до травмування 18 осіб. За повідомленням RMF 24, подія сталася рано вранці 27 січня.

У автобусі, який прямував з України до Польщі, перебували 59 пасажирів і два водії. Інформація свідчить, що автобус перекинувся на бік під час повороту. Ситуацію розслідують, а деталі та причини ДТП можуть стати відомими пізніше.

Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського управління Державної пожежної служби в Любліні, сказав:

18 осіб доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує.

Відомо, що решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не знайдуть інший автобус. На місці ДТП працюють екстрені служби.

Пізніше зʼявилась інформація, що за попередньою інформацією, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога.

Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив:

Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП, тримає на контролі лікування постраждалих громадян. Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів.

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