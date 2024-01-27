ЗСУ знищили 21 одиницю ворожої техніки на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 26 січня, українські військові ліквідували 385 російських окупантів на Таврійському напрямку. У результаті операції також знищено 21 одиницю ворожої техніки. Цю інформацію оприлюднено на Facebook-сторінці об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
- завдав 2 ракетних удари;
- провів 50 бойових зіткнень;
- здійснив 714 артобстрілів.
Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.
ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.
Захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.
ЗСУ відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
- 6 танків;
- 9 ББМ;
- 3 автомобіля;
- 3 одиниці спеціальної техніки.
Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.
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