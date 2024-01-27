На Сумщині ворожа ДРГ розстріляла брата та сестру [ Редагувати ]
На Сумщину вранці 27 січня зайшла ворожа розвідувально-диверсійна група і жорстко розстріляла брата та сестру. Про це повідомила Сумська ОВА.
Будинок вбитих українців знаходиться у селі Андріївка Хотінської громади, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх зазначив:
Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя.
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