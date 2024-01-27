На Сумщині працює шелтер для тих, хто виїхав з окупації

Там нині працює пункт пропуску з росією. Фактично - це єдина можливість потрапити в Україну з окупованих територій. Яка там ситуація? Що розповідають люди? Історії тих, хто виїхав з окупації - далі.