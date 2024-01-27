Зеленський призначив головою Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Про це йдеться в указі глави держави.
Призначити КОВАЛЕНКА Андрія Валерійовича керівником Центру протидії дезінформації.
Перед цим Зеленський указом №28/2024 дозволив військовим обіймати цю посаду.
Андрій Коваленко - експерт з інформаційних технологій, піар-консультант. Вивчав соціологію у Київському університеті імені Тараса Шевченка. З 2012 року працював журналістом у низці видань, був редактором сайту телеканалу "Еспресо" та головним редактором Depo.ua.
З травня 2020 року Коваленко обіймав посади спеціаліста з комунікацій у Державному агентстві рибного господарства та Державної інспекції містобудування. Очолював медійний напрямок у виборчому штабі партії "Слуга народу" Борщагівської ОТГ.
Центр протидії дезінформації - спеціальний орган боротьби з гібридними загрозами з боку російської федерації та її пропагандою.
по темі
День народження Президента. Володимиру Зеленському - 46. Наша редакція зібрала ключові факти та заяви президента впродовж повномасштабного вторгнення.
В міноборони рф факт падіння борту підтвердили, і заявили, що на борту буцімто перебували 65 українських військовополонених. Натомість українська сторона з заявами не поспішала й офіційної позиції не озвучувала. Усі наявні натепер заяви та факти зібрала Олена Логінова.
Президент України Володимир Зеленський святкує свій 46-й День народження
У неділю, 21 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці не можуть дозволити собі втомитися від війни