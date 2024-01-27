Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Про це йдеться в указі глави держави.

Призначити КОВАЛЕНКА Андрія Валерійовича керівником Центру протидії дезінформації.

Перед цим Зеленський указом №28/2024 дозволив військовим обіймати цю посаду.

Андрій Коваленко - експерт з інформаційних технологій, піар-консультант. Вивчав соціологію у Київському університеті імені Тараса Шевченка. З 2012 року працював журналістом у низці видань, був редактором сайту телеканалу "Еспресо" та головним редактором Depo.ua.

З травня 2020 року Коваленко обіймав посади спеціаліста з комунікацій у Державному агентстві рибного господарства та Державної інспекції містобудування. Очолював медійний напрямок у виборчому штабі партії "Слуга народу" Борщагівської ОТГ.

Центр протидії дезінформації - спеціальний орган боротьби з гібридними загрозами з боку російської федерації та її пропагандою.