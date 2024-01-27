Адміністрація Джо Байдена планує навесні оприлюднити 10-річні зобов'язання щодо гарантій безпеки Україні. Нова стратегія США на 2024 рік робить акцент не на звільненні окупованих територій, а на "наданні допомоги Україні у відбитті нових наступальних атак росії при одночасному просуванні до довгострокової мети зміцнення української військової могутності та економіки". Про це повідомила газета The Washington Post.

План, що розробляється, відрізняється від торішнього, який був зосереджений на тому, що Україна зможе вибити російські війська.

Цілком очевидно, що їм буде важко спробувати провести такий самий масштабний наступ на всіх фронтах, який вони намагалися зробити торік.

Тепер США хочуть підтримати Україну так, щоб вона "утримувала свої позиції на полі бою" і щоб Київ "був набагато сильнішим до кінця 2024 року", щоб вивести його "на стійкіший шлях".

Нова стратегія Джо Байдена включає посилення протиповітряної оборони України, будівництво оборонних загороджень, що включають протитанкові загородження та рови вздовж північного кордону України з Білорусією.

США планують гарантувати підтримку короткострокових військових операцій, а також створення майбутніх українських збройних сил, здатних стримувати росію. У документ увійдуть обіцянки та програми з захисту, відновлення та розширення промислової та експортної бази України.

Також США запропонують допомогу у проведенні політичних реформ, які необхідні для "повної інтеграції в західні інститути". Для реалізації плану потрібно, щоб Конгрес схвалив пакет допомоги Україні на $61 млрд.

Зміна стратегії Білого дому пов'язана з наближенням президентських виборів у США. Війна в Україні, яка затягнулася, без відчутної перемоги та успіхів ЗСУ на фронті, може ускладнити кампанію з переобрання Джо Байдена та зіграти на руку Дональду Трампу.

Останнім часом американська преса з посиланням на російських і західних чиновників пише, що володимир путін через посередників подає сигнали про готовність розпочати мирні переговори з Україною, однак за умови, що за росією залишаться окуповані українські території.