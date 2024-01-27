На сьогодні у Дніпрі лише офіційно зареєстровано більше як 180 тисяч переселенців.

Нові правила виплат для внутрішньо-переміщених осіб. Введуть їх з першого березня. За словами очільника уряду, Дениса Шмигаля, гроші отримуватимуть ще пів року - зокрема: переселенці - пенсіонери, громадяни, які мають інвалідність першої або другої групи, діти з інвалідністю, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

А як щодо сум виплат? Переселенці зізнаються: коштів вистачає перекрити лише частину витрат. Але, нині побоюються, що можуть позбутися і цих грошей. Чому? Про все у матеріалі Олени Мендалюк.

Аліна Ремньова - переселенка з Луганської обл.:

Квартира пограбована, в мене жила чечня. Винесли все, техніку в перший тиждень, потім мебель, і так, так, так пуста хата.

Аліна переселенка з Лисичанська, розповідає, що після "визволителів" сталося з її домівкою. Нині жінка разом із родиною у Дніпрі. Сюди евакуювалася у березні 22-го. Втрьох живуть у кімнаті гуртожитку.

Аліна Ремньова - переселенка з Луганської обл.:

12 квадратних метрів ми оплачуємо 2 250, плюс світло, вода.

Чоловік працює, вона займається сином. На родину отримують до 7 тисяч гривень державної допомоги, як переселенці.

Тільки на продукти і вистачає, щоб ми там шиковали, такого немає.

З першого грудня дещо змінились правила надання державної допомоги для переселенців.

Наталія Прокопенко - заст. начальника відділу прийому громадян по Новокодацькому району Правобережного управління соцзахисту населення Дніпровської міськради:

Якщо вона не працевлаштована, але працездатного віку така допомога буде виплачуватися протягом 3 місяців, якщо ВПО протягом цих трьох місяців не працевлаштувалася, не стала на облік у центр зайнятості, не здійснює огляд, то така допомога зупиняється і не виплачується.

Влаштуватися на роботу маючи статус - ВПО той ще квест. Зі свого досвіду ділиться Тетяна. Вона переселенка із Сєверодонецька.

Тетяна Жолтикова - переселенка з Луганської обл.:

Я не можу влаштуватися, донька 10 років, вона ходить до школи. Дитину саму теж не залишиш. Бабусі та дідусі допомагали, а так на даний час у чужому місті, якось так. Тяжко. Не потрібні переселенці. Як кажуть, потрібні люди на постійне місце роботи, як ми тоді працювали у себе і тут теж саме.

З першого лютого переселенці з острахом чекають на нові зміни. Які саме будуть умови поки достеменно, кажуть, не відомо.

Марина Сиродоєва - переселенка з Луганської обл.:

Якщо територія окупована, то може ще й залишать, а яка територія не окупована, у тих будуть забирати. Люди, які виїхали з країни та получають відмінять їм, люди які змогли назбирати собі на житло чи купили машину, у них заберуть це точно.

Хто має такі статки, на допомогу і не претендує, діляться переселенці. А от хто живе від виплат до виплат, бояться, що і цього позбавлять. Марина - теж переселенка з Луганщини. Чоловік працює, вона виховує двох діток. На мінімальну зарплату, яку отримує чоловік, не витягнуть, зізнається жінка. Тому від державної допомоги - залежні.

Марина Сиродоєва - переселенка з Луганської обл.:

На шкільне, дітям зошити, ручки, ліки щось з єди, може щось там з одягу. Вони дуже помогають, хоч і мало, але вони дуже допомагають. Якщо їх відмінять, взагалі грошей хватати не буде. За койко-место треба платити, за комуналку треба платити, до школи зібрати дітей.

Переселенці, каже Марина, у розпачі. У кожного ледь не опускаються руки. Адже вони мали все - роботу, заробіток, дім, мрії, але війна забрала все.

Марина Сиродоєва - переселенка з Луганської обл.:

Нестабільність, велика нестабільність. Не знаєш як жити завтра, не знаєш, як планувати це життя. Якщо заберуть останнє, як тоді взагалі существовати, вчити дітей, будувати майбутнє.

Аліна Ремньова - переселенка з Луганської обл.:

У нас немає нічого, все потрібно купувати, нитки, голки. У нас нічого немає, ми нічого не взяли.

На сьогодні у Дніпрі лише офіційно зареєстровано більше як 180 тисяч переселенців.