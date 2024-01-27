Мер Львова Андрій Садовий заявив, що його дорослі сини вступлять до Сили оборони, коли закінчать здобувати вищу освіту. Про це він сказав під час прямого ефіру.

Одна з львів'янок запитала, чи вступили сини Садового до лав армії, на що він відповів, що йому часто ставлять такі питання, "щоб уколоти".

Садовий нагадав, що має п'ятьох дітей: Іван (21 рік), та Фаддей (19 років), які є студентами, а також Михайло, Йосип та Антоній, які навчаються у школі.

Прошу бути всіх спокійними. Закінчать навчання і всі з вами будемо у війську, і я так само. Я проходив службу у збройних силах свого часу. закінчиться моя каденція - піду служити. І діти мої будуть. І всіх нас це чекає. Такий сьогоднішній світу. Повернення назад не буде. Але заставляти дітей розірвати навчання і йти воювати - не знаю, але мене як батька трохи всередині крутить.

Найстарший син Садового, 21-річний Іван-Павло, закінчив бізнес-школу в Британії і надалі там мешкає. 17-річний Тадей теж вчиться в Британії.

Зазначимо, що чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2025 року.