"Мене як батька трохи крутить": Садового запитали, чому його дорослі сини досі не у війську (відео) [ Редагувати ]
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що його дорослі сини вступлять до Сили оборони, коли закінчать здобувати вищу освіту. Про це він сказав під час прямого ефіру.
Одна з львів'янок запитала, чи вступили сини Садового до лав армії, на що він відповів, що йому часто ставлять такі питання, "щоб уколоти".
Садовий нагадав, що має п'ятьох дітей: Іван (21 рік), та Фаддей (19 років), які є студентами, а також Михайло, Йосип та Антоній, які навчаються у школі.
Прошу бути всіх спокійними. Закінчать навчання і всі з вами будемо у війську, і я так само. Я проходив службу у збройних силах свого часу. закінчиться моя каденція - піду служити. І діти мої будуть. І всіх нас це чекає. Такий сьогоднішній світу. Повернення назад не буде. Але заставляти дітей розірвати навчання і йти воювати - не знаю, але мене як батька трохи всередині крутить.
Найстарший син Садового, 21-річний Іван-Павло, закінчив бізнес-школу в Британії і надалі там мешкає. 17-річний Тадей теж вчиться в Британії.
Зазначимо, що чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2025 року.
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