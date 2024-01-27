Тим, хто їх переховував, загрожував розстріл. Попри це тисячі українців, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від гітлерівців у часи Другої світової війни. Праведники народів світу. За кількістю таких людей Україна посідає четверте місце. Та з кожним роком їх стає все менше. Василь Мойсейович Назаренко - один з них.

Наступна історія - про порятунок, вдячність та міцну дружбу крізь призму поколінь. Подивіться.

Посольство держави Ізраїль в Україні радо повідомляє, що до вас дійшов диплом Праведників серед народів світу. За ваш благородний вчинок з порятунку євреїв під час Другої світової війни.

Василю Мойсейовичу Назаренкові - 93. Енергійний, балакучий та з чудовим почуттям гумору чоловік - вкотре зустрічає журналістів у своїй київській оселі. Він - Праведник народів світу. 82 роки тому сім'я Назаренків врятувала від загибелі двох єврейок - Етей та Бетю Ядушвілер.

Серпень 1941 року. Вінничина - під німецькою окупацією.

Василь Назаренко, Праведник народів світу:

Ходили люди. Що просили? Поїсти. Давали поїсти і вони далі йшли вперед, переходити фронт. А тут приходить жінка, невисока на зріст, прочиняє хвіртку. Я цю картинку пам'ятаю. Вночі це було. Переночувати. Всі були вдома, вся сімʼя була вдома, нас троє дітей, батьки. Ну, заходь!

Фермери Мойсей і Лукерія Назаренки - батьки Василя та його двох сестер - Надії та Єфросинії - жили бідно. Одну глиняну миску, з якої їли уп'ятьох - розділили за вечерею і з Етей Ядушвілер.

Василь Назаренко, Праведник народів світу:

Вечеряла - не вечеряла, вона вивчала, мені здається, сімʼю. Хто ми такі, до кого вона прийшла? Тому що вранці вона встала, ну всі в селі зранечку встають. Підходть до батька. Каже: Мойсею Васильовичу, врятуйте життя!

Василеві тоді було одинадцять. Каже, пам'ятає як сьогодні: батько зібрав сімейну раду. Рішення ухвалили одноголосно: рятувати. Відтоді діти називали Етей тітонькою Анютою.

Василь Назаренко, Праведник народів світу:

Ну, і почали рятувати. Два-три дні вона живе і все: ой-ой, ой-ой, ой-ой, вей-вей-вей. Що таке? Тітонько Анюто, що таке? Значить коли вони з Тирова - це 120 км приблизно від нас - йшли - і коли ми йшли через Немирів - Бетю забрали в концтабір.

16-річну доньку Етей - Бетю забрали в немирівське ґетто. Старша сестра Василя - Єфросинія - знала німецьку та Немирів і зголосилася відшукати дівчину. У свої 20 років, заручившись підтримкою такої ж юної двоюрідної сестри - Єфросинія пішла за 20 км від села - де євреїв виганяли на дорожні роботи, знайшла дівчину за описом й привела додому. Відтоді сімʼя Назаренків переховувала Етей і Бетю два з половиною роки. Василь пригадує, вночі лягали спати й не знали, чи прокинуться вранці. Бо німецька пропаганда наказувала: хто рятує євреїв, буде розстріляний.

Василь Назаренко, Праведник народів світу:

Влітку вони де завгодно могли бути - і в хліві, і за хлівом - не визирали! А зимою ж у хаті. Значить хто йде?, - мама виглядала. Маріка, сусідка - значить під одне ліжко. Чужий хтось іде - у вікно - відчинене було взимку і влітку. Переховувалися в тому погребі. Жили як одна сім'я.

Навіть в раціон додали єврейську кухню, розповідає пан Василь. Його обов'язком тоді було дізнаватися про ситуацію в селі й непомітно носити в поле воду й харчі. Лінія фронту на Вінничині змінювалась кілька разів до 22 квітня 1944 року. Вперше село звільнили в січні 1944 року, тоді Етей та Бетя покинули родину Назаренків. Відступили разом з радянськими військами.

Василь Назаренко, Праведник народів світу:

До речі, прожили два з половиною роки. Ні праворуч, ні ліворуч, ні позаду, ні попереду не знали люди, що вони у нас ховаються. Ми так думали.

Але у день звільнення, вийшли односельці зустріти радянські війська:

Василь Назаренко, Праведник народів світу:

Значить, я говорив, що ніхто не знав, а хтось говорив: а це ті люди, яких Мойсей рятував під час окупації.

Етя і Бетя ж спершу жили у Вінниці, а згодом - переїхали в Німеччину. І протягом усього життя підтримували дружні стосунки з сім'єю, яка їх врятувала. І донині син Беті - Ян - тримає контакт із донькою пана Василія.

Наш герой же - пов'язав своє життя з армією. Створив чудову родину - з дружиною Лідією вже 65 років разом. Каже, дружина - красива:

Василь Назаренко, Праведник народів світу:

Ось я , ось вона - бачите? Міняти не будемо, звісно. У нас уже правнуки. В нас двоє дітей, в нас вже правнуки. Двійко правнуків. Карина та Кирило.

2 січня 1995 року сімʼя Назаренків удостоєна звання "Праведників народів світу"