На Харківщині ворог відновив наступ на Синьківку і Табаївку - Синєгубов (відео) [ Редагувати ]
За минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Зранку 26 січня окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли Куп'янськ, поранень зазнав працівник поліції.
Ввечері окупанти також із РСЗВ обстріляли Вовчанськ, а вночі - знову Куп'янськ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворог обстріляв біля 15 населених пунктів. Знову Харківський район - північ нашої території, Чугуївський район, місто Вовчанськ і ті населені пункти, які знаходяться ближче до державного кордону. Знову Куп'янський район, місто Куп'янськ обстріляно з артилерії, одна людина отримала поранення. І знову ж ті населені пункти, де ведуться активні бойові дії, ще й прифронтова територія знаходиться постійно під вогнем.
Наші воїни відбили 13 ворожих атак, інтенсивність наступальних ворожих дій по цьому напрямку знову відновилася. два напрямки досить серйозні, це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від Куп'янська, який досить важкий, але повністю контрольований нашими збройними силами...
За цей місяць 21 людина загинула, у тому числі маленька дівчинка, близько 180 людей отримали поранення, з них 20 це діти. Яко брати житлову інфраструктуру, пошкоджено близько 250 будинків".
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