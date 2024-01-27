Більшість місцевих жителів - хоч і не ночують у рідних домівках, та полишати їх не хочуть.

Два обстріли протягом ночі. Під вогнем росіян - вкотре Нікополь та Марганець. Окупанти продовжують "артилерійський терор" Дніпропетровщини. За словами очільника Нікопольського району Євгена Євтушенка, фахівці нині оглядають місця вибухів. Місцеві жителі не постраждали.

Наш наступний сюжет - це історії місцевих підприємців. Попри постійні обстріли, вони продовжують свою справу. Через прильоти та атаки дронів аграріям доводиться виїжджати на ніч з рідного села, але вранці щодня вони повертаються додому. Наступний сюжет Олени Мендалюк - це історії жителів Вищетарасівки. Про їхнє життя не завдяки, а всупереч - дивіться далі.

Снарядів 20-30 прилетіло. А дронів, дронових атак. Ну в прошлом році було і вже цього року.

Пан Станіслав веде нас по розтрощеному російськими обстрілами агропідприємству.

Сюда вже 3 рази прилітали снаряди. Все побито, кришу поміняли, тут вже нічого не робимо, бо не знаємо, що далі робить.

Цій справі чоловік віддав пів життя, зерном займається більше 40 років. Має 6 тисяч гектарів поля. Дає роботу двом сотням односельців, і щодня вони ризикують життям.

Тут рядом немає як робити людям. У нас 2 чоловіка були поранені. От так прилетів снаряд та й усе.

На території агропідприємства немає жодного вцілілого ангара. Снаряди понівечили і техніку - два трактори, вартістю більше 10 мільйонів гривень. Ці збитки ніхто не відшкодує, розповідає фермер. Тож втрати від ворожої навали вже й не підраховує.

Станіслав Халамай - фермер:

Зіпсовано, тон 500 десь зіпсовано. Це тільки цьогорішнє, а так стараємося вивозити. Ось таке воно зараз у нас. Ось бачите прильоти снарядів. Воно все розбивається.

З трьох тисяч жителів у Вищетарасівці залишається жити близько двох тисяч. Більшість на ніч, коли особливо активна артилерія та дрони, люди виїжджають у сусіднє село, де тихіше. Жити після прямого влучання градів у будинок Вероніка не може. Сюди приїжджає аби доглядати за рослинами. Родина жінки має розсадник, вирощує близько 160 видів хвойних дерев.

Вероніка - жителька Вищетарасівки:

Ми тут проживаємо, просто виєзжаємо ночувать, бо тут страшно, у нас маленькі діти, вони не хочуть сюди їхать поки обстріли.

Розповідає, коли снаряд поцілив у дах будинку - вона з дітьми спала. Малі під столом, сама - поруч на підлозі.

Вероніка - жителька Вищетарасівки:

Снаряд граду, він здетонував об кришу. Нам повезло, нам повезло, якби він здетонував в будинку, то не нас ні будинку не залишилось би. Я їх просто собою накрила, почали сипаться вікна, світла вже не було. В цей день багато постраждало, прицільно били по будинкам.

Ворожий вогонь по будинках людей наводив односелець, розповідає пані Вероніка. Зрадника вже затримали.

Вероніка - жителька Вищетарасівки:

Це молодий хлопець, який займався такими речами. Його зловили і увʼязнили.

У селі понівечено майже 300 хат. Окупанти намагались зруйнувати і місцевий будинок культури. Тричі він був під російським вогнем. Один зі снарядів таки поцілив.

Іронія долі, що в музеї 2 кімнати, ось ця кімната, що сюди ближче це була кімната історії СССР і рознесло все. На стіні висів прапор України ще з 14 року розписаний бійцями. І він залишився один на стіні, все рознесло, усі таблички діячів епохи СРСР, а прапор України залишився на стіні.

Вищетарасівка - прибережне село Нікопольського району. З крайніх до водосховища хат видно тимчасово окуповану територію.

Олександр Сівак, староста Вищетарасівського старостинського округу:

На жаль, крайні вулиці потерпають найбільше від обстрілів. Тут обстріли найчастіше. Вони жорсткі. Буквально декілька днів тому було 3 прильота. Один із них осьо. Під будинок, пошкодив будинок, техніку, вікна. З напрямків Енергодар, Іванівка, Благовіщенка, Дніпрорудне. З усіх. Артилерія долітає за 20 км, тому до нас може дострельнути з будь-якої території.

Більшість місцевих жителів - хоч і не ночують у рідних домівках, та полишати їх не хочуть. Бо кожен вірить у перемогу. Як і Вероніка. Жінка зізнається, зараз попит на рослини невеликий, але родинну справу не полишає.

Вероніка - жителька Вищетарасівки: