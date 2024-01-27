Українські безпілотники зупиняють роботу російських нафтопереробних підприємств: куди встигли влучити [ Редагувати ]
Українські безпілотники зупиняють роботу російських нафтопереробних підприємств. Це - нова тактика ЗСУ, уже пишуть іноземні ЗМІ. І додають: дуже ефективна. Адже гроші на війну росія отримує із продажу нафти й нафтопродуктів. Але її ППО не здатна захистити стратегічні підприємства - і тому сума збитків, завданих ворогу всього лиш БПЛА, може сягнути мільярдів доларів. Ба більше - якщо Україна продовжить атаки на російські підприємства - перебої з постачанням нафтопродуктів відчує увесь світ.
Українські безпілотники зупинили роботу двох потужних нафтопереробних підприємств на росії. Спершу - у ніч на 21 січня - у Ленінградської області загорівся нафтовий термінал компанії "Новатек". Місцеві жителі чули й бачили у небі БПЛА, однак російська ППО не змогла їх збити.
Юрій Запалацький, голова Кінгісеппського району Ленінградської області:
Мені зателефонував губернатор Ленінградської області Дрозденко Олександр Юрійович і повідомив, що сталася пожежа на підприємстві "Новатек" в порту Усть-Луга.
Після атаки підприємство не працює. Там переробляли нафтовий конденсат та відвантажували нафтопродукти на зовнішні ринки, адже поряд із підприємством розташований термінал для зберігання продукції. Експорт сировини - на відміну від виробничих процесів - вдалося відновити через добу після атаки - пише видання Блумберг.
А в ніч на 25 січня - українські безпілотники зупинили нафтопереробний завод в Туапсе. Це підприємство - у десятці найбільших у країні. Там виробляють нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчане дизельне паливо. Щороку підприємство переробляє від 9 до 12 мільйонів тонн сировини. Вогонь та вибухи знищили вакуумну установку, тому - за даними видання Ройтерс - ремонт на підприємстві може тривати щонайменше до кінця лютого-початку березня.
Росія може втратити мільярди доларів від експорту нафти - якщо Україна успішно атакуватиме її нафтопереробні підприємства та паливні термінали у Балтійському морі - пишуть іноземні ЗМІ. Адже майже третина бюджету країни-агресорки - це прибутки від роботи енергетичної промисловості - зокрема - продажу нафтопродуктів.
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