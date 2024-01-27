Бойове покоління - для майбутнього нації! На Одещині ветерани війни виграли міжнародний грант та на ці кошти відкрили сучасний молодіжний простір. Він облаштований за всіма вимогами безпеки. А для самореалізації підлітків тут - з десяток творчих студій. На презентації проєкту побували й наші кореспонденти.

Село Курісове під Одесою, гуртожиток місцевого аграрного коледжу. Ще два місяці тому тут був звичайний підвал: бетонна підлога та голі стіни. Тепер - на двохсот квадратних метрах - зроблено ремонт. Є телевізор, проектор, навіть каво-машина - і сьогодні це сучасний молодіжний простір.

Допрацьовувалося освітлення, встановлювалися системи вентиляції, обладнання та мебель.

Простір назвали "Йєлоу субмарин". Невипадково. Адже немов підводний човен може працювати автономно: на випадок знеструмлення є генератор, власні системи опалення та головне: безпека, оскільки це і укриття, і центр дозвілля одночасно.

Лілія Зарічна, директор Тилігульского аграрного фахового коледжу:

Під час будь-якого заходу не буде жодних перерв, це вже безпечне місце - і це як би покращить психологічний стан: адже хоч на цей період не буде звертатися увага саме на тривогу, на загрозу життю, тому що тут можна себе відчути в безпеці.

Ремонтні роботи проводили самотужки, а ось будматеріали та обладнання придбали за грантові кошти. Міжнародний грант на пів мільйона гривень виграла місцева організація ветеранів російсько-української війни. Фронтовики пояснюють, чому свої зусилля спрямували саме на нове покоління.

Володимир Калюжний, голова ГО "Ветерани АТО Лиманщини":

Сьогодні ми є свідками війни, дуже серйозної війни. Дуже багато людей гинуть за те, щоб держава наша існувала. Якщо ми не будемо працювати сьогодні з молоддю, якщо нам не вдасться зберегти наш найголовнішій ресурс - нашу молодь, нашого майбутнього просто не буде.

Простір працює щоденно. І для студентів коледжу, і для місцевих школярів тут є кінотеатр, різноманітні творчі студії, також проводитимуться інтелектуальні ігри, семінари, а для неформального спілкування є кав'ярня та по неділях навіть відбуватимуться дискотеки. Діти задоволені, адже раніше такого в селі не було.

Анастасія Сілі, учениця школи:

Ні, насправді тут немає куди сходити - ну, парки - взагалі немає нічого такого цікавого. Найбільше мені сподобалася, мабуть що, кав'ярня - можна буде попити каву, чай з друзями, поспілкуватися з людьми.

Катерина Халіль, студентка коледжу:

Ну, оскільки зараз йде війна, я не можу сказати, що будуть саме повноцінні дискотеки, але можливо, буде щось типу вечірок, якогось вечірнього вечора - з тихенькою музикою - українською.

А у Дитячому фонді ООН, який, власне, і надав грантові кошти на проєкт, впевнені, що новий простір вплине на розвиток громади в цілому.

Андрій Вашека, координатор програм з розвитку молоді в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ):