Кому продовжать виплати ВПО з 1 березня: у Мінсоцполітики назвали три ключові фактори (відео) [ Редагувати ]
З 1 березня запрацюють нові правила допомоги для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Виплати будуть продовжені ще на шість місяців для пенсіонерів, громадян, які мають інвалідність, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій населення. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак.
"До 1 березня продовжують виплати всім отримувачам, які сьогодні станом на зараз отримують цю допомогу. Після 1 березня уряд далі продовжить підтримувати родини внутрішньо переміщеним осіб, але чи буде така підтримка залежатиме від трьох ключових факторів.
Перший - де проживає родина. Всі родини, які мають дітей, і які проживають у зоні бойових дій або можливих бойових дій, для них виплати буде продовжено.
Другий критерій - чи є у родини дитина чи ні. Якщо дитина, наприклад, до 14 років і навчається у школі або ходить до дитячого садочку, то це дає можливість батькам працевлаштовуватись і отримувати власні джерела надходжень. Якщо дитина, наприклад, проживає з мамою в Харкові, і очевидно, що дитячі садочки не працюють, а школи працюють здебільшого тільки онлайн, виникає ситуація, коли така родина не може отримати самостійно джерело доходу. І тому такій родині ми будемо підтримувати підтримку.
І третій критерій. Чи батьки у такій родині намагаються працевлаштуватися чи ні. Для нас важливо, щоб наші ВПО працювали", - розповіла заступниця глави Мінсоцполітики.
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