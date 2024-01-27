Цей випадок іще раз доводить, що запекла війна триває не лише на полі бою, але й в інформаційному полі

А от західна преса не така терпляча, як адміністрація США. Бо тамтешні ЗМІ знову потрапили на гачок російської пропаганди. Одразу після аварії ІЛ-76 - провідні світові медіа почали поширювати заяви російських Міноборони та МЗС. Часто - без згадування минулих випадків фальсифікацій та обману.

Втім, щойно західна преса почала аналізувати обставини, висновки її журналістів стали значно стриманішим. Наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька з Лондона розкаже більше...

Майже всі новинні канали Заходу дали цю історію як breaking news, тобто термінові, надзвичайні новини. В перші години після аварії російського літака інформації було мало і майже вся походила з росії. Тож її і видавали за офіційну.

Російське МЗС прямо вказує пальцем на Україну, називає це варварським актом тероризму. Це серйозне звинувачення з боку російського міністерства оборони.

У цьому випуску, як і в багатьох інших, додавали, що самостійно перевірити інформацію не можуть. Але це одне речення часто губилося серед купи заяв російських депутатів, губернаторів, міністерств та власних припущень журналістів.

Українці закликали не робити поспішних висновків ні про що, зокрема чи були на борту полонені. Але моя думка така - хоча це й попередня інформація, але я думаю, що таки був запланований обмін полоненими.

У вечірніх випусках новин - все ще цитували російські слова про "тероризм". Хоча вже додалася детальніша аналітика і сумніви в заявах москви.

Мушу відзначити, що російське міноборони дуже швидко випустило заяву з цього приводу - буквально за кілька годин. Зазвичай це займає значно довше, особливо, коли стосується таких випадків, які вважаються ганебними для російських військових.

Військові експерти досі дивуються - як можна вірити росіянам на слово. Адже і під час анексії Криму, і після отруєння новачком у Солсбері і ще в багатьох випадках - москва вигадувала десятки пояснень, аби відвести провину від себе.

Філіп Брідлав, генерал збройних сил США у відставці:

Лише згадайте збиття літака МН-17: буквально за кілька хвилин росія випустила 3 чи 4 історії, як ЦРУ збило цей літак чи інсценізувало його збиття та інші нісенітниці. А пізніше ми отримали підтвердження тому, про що знали від початку - що це росія збила той літак. Нам потрібно залишатися спокійними і дочекатися, коли стане зрозуміло більше.

Елізабет Бров, старша наукова співробітниця аналітичного центру "Атлантична рада":

Складність полягає в тому, що коли щось стається в цій війні, то російський бік щось скаже, український бік щось скаже. Але ми мусимо сприймати те, що говорять росіяни з долею скептицизму, їм не можна довіряти, потрібно самим розслідувати, що ж сталося. Бо всі пам'ятають аварію літака з главою групи "Вагнер", це була величезна загадка, що ж сталося з Пригожиним і ми досі не знаємо, що з ним сталося, крім того, що він загинув.

Зараз у західній пресі переважають аналітичні статті про те, що запитань щодо цієї аварії - більше, аніж відповідей. Бо міжнародних експертів на місце катастрофи не допускають, доказів російських заяв досі немає. Для тих, хто стежить за перебігом війни - надто непереконливо звучать пояснення країни-окупантки, щоби їм вірити.

Елізабет Бров, старша наукова співробітниця аналітичного центру "Атлантична рада":

Важко знати, в якому саме літаку будуть ваші полонені, але має бути уявлення, куди їх привезуть і ніхто би не збивав літак, який рухається в напрямку до місця, де має відбутися обмін. Щось не сходиться в російській історії.

Цей випадок іще раз доводить, що запекла війна триває не лише на полі бою, але й в інформаційному полі. І що навіть після стількох випадків дезінформації з російського боку - москві вдається нав'язати західній пресі своє бачення. Хоч і ненадовго.

В той час, поки Київ докопувався до істини та не робив поспішних заяв, російська пропагандистська машина відпрацювала за звичним сценарієм. Тобто якомога швидше заповнила інформпростір численними повідомленнями, які блискавично розповсюдили всіма можливими каналами. Саме тому західні аналітики схильні вважати, що російський варіант подій - не достовірний.