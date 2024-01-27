Зранку російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік, ще одного госпіталізовано. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

"За минулу добу майже 340 снарядів прилетіло на територію звільненої Херсонщини, у тому числі на Херсон. У Херсоні було попадання в навчальний заклад, там за минулу добу одна людина постраждала.

Росіяни не припинили і зранку обстрілювати. Внаслідок скиду вибухового пристрою по Бериславу отримали поранення двоє чоловіків, один від цих поранень загинув на місці - до прибуття швидкої. Другого чоловіка шпиталізували, зараз він у лікарні.

Росіяни продовжують гатити з усього, що у них є, по правобережжю, це і керовані авіабомби, і БПЛА. На жаль, є постійно постраждалі", - розповів Толоконніков.