Більше не блокувати. Останнє попередження Угорщині. Євросоюз готовий змінити підхід до Будапешта в разі чергового вето на рішення про допомогу Україні. Угорщина ризикує втратити право голосу в ЄС, пише видання "Політіко". Як таке можливо? І що пишуть у статутах ЄС? Дивіться далі.

Від політики умиротворення - до погроз. Варіант позбавити Угорщину права голосу більше не видається лідерам ЄС малоймовірним. Про це розказали європейські дипломати - на умовах анонімності - виданню "Політіко". І зробити це можна через сьому статтю Договору про ЄС. На думку європейських лідерів, позиція Будапешта ставить під загрозу безпеку України, держави-кандидата на вступ до Євросоюзу.

П'ять європейських посадовців і дипломатів заявили, що інші країни Євросоюзу готові виступити проти Будапешта, що стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність. "Якщо Орбан знову заблокує угоду на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", - сказав один із дипломатів ЄС.

Сьома стаття Договору про ЄС дозволяє призупинити деякі права - разом з правом голосу - щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу. На сьогодні Угорщина вже перебуває під санкціями ЄС за порушення принципу верховенства права та підозру в корупційних ризиках. Сьома стаття - це найсерйозніша санкція, яку Брюссель може ввести проти країни-учасниці блоку. Такий варіант раніше пропонували і депутати Європарламенту. Минулого тижня у Страсбурзі законодавці підтримали резолюцію, в якій засудили «навмисні, постійні та систематичні зусилля угорського уряду підірвати основоположні цінності ЄС.

Петрі Сарвамаа, депутат Європейського парламенту:

Почнімо з фактів. Процес ухвалення рішень у Євросоюзі паралізований. Рада мусить визнати цей факт і щось з цим зробити. Статтю 7.2 прописали в Договорі не просто так. Вона є з певної причини. Тому, будь ласка, закачайте рукави й почніть працювати, щоби врятувати цей Європейський союз.

Парламентарі засудили дії Віктора Орбана, який на саміті у грудні - єдиний з європейських лідерів - ветував надання Україні 50-ти мільярдів євро. Саме через це лідери знову збираються на спеціальний саміт першого лютого у Брюсселі.

Ірина Іванова, кореспондентка: