Більше не блокувати: Угорщина ризикує втратити право голосу в ЄС [ Редагувати ]
Більше не блокувати. Останнє попередження Угорщині. Євросоюз готовий змінити підхід до Будапешта в разі чергового вето на рішення про допомогу Україні. Угорщина ризикує втратити право голосу в ЄС, пише видання "Політіко". Як таке можливо? І що пишуть у статутах ЄС? Дивіться далі.
Від політики умиротворення - до погроз. Варіант позбавити Угорщину права голосу більше не видається лідерам ЄС малоймовірним. Про це розказали європейські дипломати - на умовах анонімності - виданню "Політіко". І зробити це можна через сьому статтю Договору про ЄС. На думку європейських лідерів, позиція Будапешта ставить під загрозу безпеку України, держави-кандидата на вступ до Євросоюзу.
П'ять європейських посадовців і дипломатів заявили, що інші країни Євросоюзу готові виступити проти Будапешта, що стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність. "Якщо Орбан знову заблокує угоду на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", - сказав один із дипломатів ЄС.
Сьома стаття Договору про ЄС дозволяє призупинити деякі права - разом з правом голосу - щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу. На сьогодні Угорщина вже перебуває під санкціями ЄС за порушення принципу верховенства права та підозру в корупційних ризиках. Сьома стаття - це найсерйозніша санкція, яку Брюссель може ввести проти країни-учасниці блоку. Такий варіант раніше пропонували і депутати Європарламенту. Минулого тижня у Страсбурзі законодавці підтримали резолюцію, в якій засудили «навмисні, постійні та систематичні зусилля угорського уряду підірвати основоположні цінності ЄС.
Петрі Сарвамаа, депутат Європейського парламенту:
Почнімо з фактів. Процес ухвалення рішень у Євросоюзі паралізований. Рада мусить визнати цей факт і щось з цим зробити. Статтю 7.2 прописали в Договорі не просто так. Вона є з певної причини. Тому, будь ласка, закачайте рукави й почніть працювати, щоби врятувати цей Європейський союз.
Парламентарі засудили дії Віктора Орбана, який на саміті у грудні - єдиний з європейських лідерів - ветував надання Україні 50-ти мільярдів євро. Саме через це лідери знову збираються на спеціальний саміт першого лютого у Брюсселі.
Ірина Іванова, кореспондентка:
Для активації сьомої статті потрібна згода інших 26-ти країн Євросоюзу. Але, як пише "Політіко", держави зі східної частини блоку побоюються вдаватися до таких дій. Позицію Угорщини публічно підтримує Словаччина. Премʼєр Роберт Фіцо виступає проти покарання Будапешта. Однак на лютневому саміті обіцяє не перешкоджати фінансовій підтримці України.
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