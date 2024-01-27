Для роботи рятувальники мають спеціальне обладнання, а також гусеничний всюдихід та два квадроцикли.

На полонині Драгобрат, що на Закарпатті, стало безпечніше. Там запрацював сучасний пункт реєстрації та допомоги туристам. Раніше рятувальники добиралися сюди із села Кваси, їхали гірськими дорогами, інколи по дві години. І це уповільнювало пошукові роботи, а задля порятунку життя в горах - важлива кожна секунда.

На Драгобраті туристи губляться мало не щодня. Про роботу нового пункту допомоги туристам - в нашому матеріалі.

Сноубордиста накрила лавина. Рятувальники вирушили на пошуки. За допомогою спеціального обладнання постраждалого знаходять вчасно. Та встигають доправити до лікарні. Цього разу - це навчання, але подібних ситуацій чимало і в реальному житті.

Іван Клемпотюк - начальник гірського пошукового відділення села Кваси ДСНС в Закарпатській області:

Траплялися і трагічні випадки, і в основному через складність доїзду рятувальників до лавинонебезпечних зон і терміну до цього доїзду ми просто не вкладаємося в часові рамки.

Раніше, щоб дістатися на Драгобрат, рятувальники витрачали щонайменше дві години. Їхали із села Кваси. Відтепер група із 6 фахівців чергуватиме тут постійно - на полонині запрацював пункт реєстрації та допомоги туристам.

Тарас Ковбаснюк - водій-рятувальник гірського пошукового відділення села Кваси ДСНС в Закарпатській області:

Завдяки цьому будиночку ми можемо оперативно надати першу медичну допомогу, і виїхати на пошуково рятувальні роботи і реєструвати туристів.

У пункті три кімнати, вбиральня і душова. А також - екран, де транслюють відео з камер спостереження.

Володимир Демчук - т.в.о. голови ДСНС України:

Це нові підходи до вже розміщення наших гірських ряткувальників, будем розвивати цей напрямок.

Будівлю звели за каркасно-панельною технологією з використанням енергоефективних матеріалів працівники релокованого із Харкова підприємства. Кошти ж виділило Міністерство закордонних справ Польщі в рамках програми "Польська допомога".

Еліза Дзвонкевич - Генеральний Консул Польщі у Львові:

Пункт, який дає можливість рятувальникам, щоб тут по черзі, але постійно бути - є війна в україні, тому ще більше нам залежить на тому, щоб рятувати людей.

У рятувальному пункті туристи зможуть попередити фахівців ДСНС про свій похід, отримати консультацію.

Тут прийшла група зареєструватися підйом на гору стіг. Старший групи, покажіть, будь ласка, свій маршрут.

Для роботи рятувальники мають спеціальне обладнання, а також гусеничний всюдихід та два квадроцикли.

Вікторія - туристка з Києва:

Треба обовʼязково реєструватися, щоб вони нас підтримували, допомагали.

З початку року деесенесівці 25 разів виїжджали в гори на аварійні та пошукові роботи. Врятували 28 осіб, 20 з них - на Драгобраті.