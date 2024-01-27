Ввезення гуманітарної допомоги нині моніторять через спеціальну електронну систему обліку гуманітарної допомоги. І її кількість, запевняють у Мінсоцполітики, не зменшилась. Утричі зросло число офіційно зареєстрованих організацій, які приймають вантажі в Україні від іноземних партнерів.

З якими складнощами стикнулися волонтери за новими умовами електронної системи, і чи є охочі нажитися на гуманітарній допомозі? Все з'ясовувала Христина Гашенко.

Руслан Боровський, волонтер:

Ті, хто хоче допомагати, іноді треба головою об стінку побитися, ну не страшно.

Волонтер Руслан Боровський намагається вкотре внести дані про гуманітарну допомогу від партнерів зі США в електронну систему обліку. Тут потрібне терпіння.

Ввів турнікети вів 1809 штук, ввів тут дату, ось дуже важливо, дата початку інвентаризації. Її ввів - нажимаю ок, щоб її зберегло, а мені каже введіть дату початку інвентаризації, тобто бувають такі технічні баги.

А трапляється, що вже заповнена декларація з повною інформацією про надходження та розподіл товару - зникає з системи. Як у київської волонтерки Анастасії Савченко.

Анастасія Савченко, волонтерка:

Я намагалася сама, то для мене трошки виникли такі питання завантажити декларацію, але до кінця не розібралася і вона в мене не підтягнулася.

Крім знання технічних тонкощів, щоби заповнити такі звіти, потрібен час. А його волонтерам зазвичай бракує.

Уляна Флишко, волонтерка:

Щоб зробити звітність за грудень, мені довелося провести біля компʼютера 3 дні, тобто якась ділянка роботи провисала, тут я нічого не робила, не могла приймати вантажі, ні домовлятися про нові.

Доводиться відмовлятися від десятків тонн різних гуманітарних вантажів з-за кордону, - розповідає Анастасія Савченко. Вона цього разу отримала з Латвії тільки найнеобхідніше.

Із Латвії ми отримуємо тепловізори, дрони, прилади нічого бачення, екофло, це із цієї партії, що заїхало, перша буде уже їхати хлопцям на передову.

Це 16 позицій. І оформити документи на них простіше, ніж на сотні.

Анастасія Савченко, волонтерка:

Якщо я отримувала раніше вантаж був і одяг і все, і воно їхало його багато їхало фурами, то наприклад у звіті це все його описати, порахувати кість і надіти звіт, це досить клопітка робота, ну його дуже багато. А нас в штабі тільки двоє.

Без електронної системи лише за старим паперовим зразком працює волонтерка Оксана Жилич. Жінка щотижня із Німеччини від українських біженців перевозить до Львова необхідну допомогу військовим.

Оксана Жилич, волонтерка:

На кордоні ми беремо звичайну паперові декларацію, нам дають, ми пишемо перелік, пишемо вагу, ну так як вимагають цього декларування.

А вже в Україні отримані товари вносить в базу даних керівник волонтерського фонду. Проте після 1 квітня цього варіанту не буде, усі працюватимуть з новою електронною системою. У Мінсоцполітики зазначають: у перші 2 місяці роботи системи кількість ввезеної гуманітарної допомоги не зменшилася. І в реєстрі втричі побільшало організацій, які приймають вантажі в Україні. Також у системі бачать і тих, хто намагався переправити гуманітарні товари, імовірно, не для волонтерської допомоги.

Назарій Танасишин, заступник Міністра соціальної політики України:

Бачимо безліч фізичних осіб або фізичних осіб підприємців, або комерційних структур, мали на меті, наприклад, не розуміючи як легально працює ввезення гуманітарної допомоги сформувати декларацію, що ймовірно може свідчити про те, що наприклад ті самі особи використовували паперову декларацію для ввезення гуманітарної допомоги, але не для цілей гуманітарної допомоги.

Скільки разів гуманітарну допомогу намагалися ввозити нелегально? Такі дані Мінсоцполітики оприлюднить вже у березні. Тоді прозвітує, куди волонтери розподілили найбільше іноземних товарів.