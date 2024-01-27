В Україні планують запровадити сертифікат військовозобов'язаного для людей мобілізаційного віку від 27 до 60 років. Його появу анонсував напередодні голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія. Сертифікат планують запровадити за чотири місяці.

Найвірогідніше, це буде спеціальний електронний додаток до військового квитка, пояснив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Очікується, що це буде електронний умовний QR-код, або, можливо, якийсь додаток, або в існуючих додатках - точно не в "Дії". Буде можливість перевірити всю інформацію по військовозобов'язаному, про сімейний стан, чи має він відстрочку від мобілізації тощо. Тобто цей той документ, який замінить наявність військового квитка.

Це важливо для того, щоб громадянин постійно мав його з собою в телефоні для зручності і при перевірці документів міг його показати. Він буде формуватися електронно, тобто для цього не буде потрібно приходити в ТЦК для поновлення своїх даних, це буде можливо зробити зі свого ноутбука дома. Зараз іде розробка концепції у Міністерстві оборони...

Всі люди, які проходили ВЛК, всі ці дані мають бути занесені до цього сертифікату, які власне і до військового квитка, який на сьогодні є основним документом військовозобов'язаного, - розповів Єгор Чернєв.