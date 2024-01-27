Батальйони ППО, спецпідрозділи та бойові частини отримали чергову партію автівок від волонтерів та бізнесменів Хмельниччини. На передовій уже працюють лазнево-пральні та СТО-комплекси на колесах. А ще стоматологічні - кабінети та штабні автомобілі. Цього разу волонтери передали спец-автомобілі мобільним підрозділам ППО та зенітникам.

Військовики оглядають поповнення автопарку. Невдовзі на цих чотирьох машинах їздитимуть армійці.

Андрій Ганзюк, директор Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України:

Такі автомобілі завжди потрібні, тому що вони комфортні і дозволяють виконувати ті завдання, які стоять перед особовим складом Збройних сил.

Доправили автівки з Німеччини, а додатково оснащували - уже в Україні.

Сергій Вавринчук, голова Благодійного Фонду:

Одна машина, ми її зробили як штабну машину. Ще одну передаєм на спеціальні сили оборони, ССО нашого Хмельницького, структуру. Третю машину передаєм для перевізки військових це - пасажирська машина, бус. І 4-легкова машина.

Штабний автомобіль готували кілька місяців. Урахували всі побажання захисників.

Черговий проєкт завершено. Ось такий получився автомобіль

Зовні машина геть не схожа на бойову одиницю. І це добре - запевняють бійці.

Іде на світло 220, ззаді генератор стоїть, який потяне цю всю.

Автомобіль не поступається заводським аналогам.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької ОВА:

Продовжуємо формувати наш зенітно-кулеметний батальйон, який працює, захищаючи небо над Хмельниччиною від шахедів і різних повітряних цілей. Це спеціально обладнана машина для управління цими мобільно-вогняними групами.

За кошти місцевих бюджетів та благодійників Хмельниччини торік воїнам передали сотні автівок.