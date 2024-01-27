Військові отримали чергову партію автівок від волонтерів та бізнесменів Хмельниччини [ Редагувати ]
Батальйони ППО, спецпідрозділи та бойові частини отримали чергову партію автівок від волонтерів та бізнесменів Хмельниччини. На передовій уже працюють лазнево-пральні та СТО-комплекси на колесах. А ще стоматологічні - кабінети та штабні автомобілі. Цього разу волонтери передали спец-автомобілі мобільним підрозділам ППО та зенітникам.
Військовики оглядають поповнення автопарку. Невдовзі на цих чотирьох машинах їздитимуть армійці.
Андрій Ганзюк, директор Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України:
Такі автомобілі завжди потрібні, тому що вони комфортні і дозволяють виконувати ті завдання, які стоять перед особовим складом Збройних сил.
Доправили автівки з Німеччини, а додатково оснащували - уже в Україні.
Сергій Вавринчук, голова Благодійного Фонду:
Одна машина, ми її зробили як штабну машину. Ще одну передаєм на спеціальні сили оборони, ССО нашого Хмельницького, структуру. Третю машину передаєм для перевізки військових це - пасажирська машина, бус. І 4-легкова машина.
Штабний автомобіль готували кілька місяців. Урахували всі побажання захисників.
Черговий проєкт завершено. Ось такий получився автомобіль
Зовні машина геть не схожа на бойову одиницю. І це добре - запевняють бійці.
Іде на світло 220, ззаді генератор стоїть, який потяне цю всю.
Автомобіль не поступається заводським аналогам.
Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької ОВА:
Продовжуємо формувати наш зенітно-кулеметний батальйон, який працює, захищаючи небо над Хмельниччиною від шахедів і різних повітряних цілей. Це спеціально обладнана машина для управління цими мобільно-вогняними групами.
За кошти місцевих бюджетів та благодійників Хмельниччини торік воїнам передали сотні автівок.
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