Як вдається уникати відключень? Завдяки чому ми успішно проходимо опалювальний сезон? А ще про будівництво нових атомних реакторів - в чому їх особливість і коли Україна зможе їх запустити? Інтерв'ю Лілії Налягаки з міністром Германом Галущенком - далі в ефірі.

Пане міністре, вітаю вас! Україна переступила екватор зимового сезону, і в принципі, проходимо ми його доволі успішно, як показує практика, тому що вимкнень немає, хоча їх прогнозували. Але все ж таки, які періоди опалювального сезону були найскладнішими? У Міністерстві неодноразово повідомляли про те, що ми зверталися по екстрену допомогу до сусідніх країн. Як часто ми це робили і в яких обсягах ця допомога надходила?

Насправді це були поодинокі випадки, коли ми запитувала вихідну допомогу. Треба враховувати, що це нормальний процес існування в єдиній енергомережі. Сьогодні Україна є частиною європейської енергомережі. Буквально нещодавно ми надавали аварійну допомогу Польщі вже кілька разів. Тобто це нормальний процес, коли країни запитують одна в одній аварійну допомогу. Але в цілому Україна сезон дійсно проходить стабільно і я можу повторити те, що я казав ще на початку сезону, до початку сезону. Це те, що єдине, що критично може вплинути на роботу енергосистеми - це масштабні обстріли і не самі обстріли як такі по факту, а вплив цих обстрілів на роботу. Тому обстріли були. Да, насправді. Але тепло працювало на високому рівні, відповідним чином. Якихось драматичних впливів на систему не відбувалось.

Минулого року у міністерстві повідомляли, що в результаті російських обстрілів п'ятдесят відсотків генерації наших було пошкоджено. Але при цьому нам вдається нормально проходити цей опалювальний сезон. Яка причина успішного такого проходження? Як нам це вдається?

Ну, до п'ятдесяти відсотків дійсно, ми говорили вплив на енергосистему внаслідок масованих атак. Ключове завдання, яке ми ставили в минулому році, це ремонтна кампанія. І, відповідно, дійсно, в минулому році ми реалізували наймасштабнішу ремонтну кампанію за всю історію держави. І це як планові ремонти, так і ремонти з відновлення тих потужностей, які були зруйновані. І ми планували на початок сезону збільшити оці зруйновані потужності до один сім мегават. А на сьогодні в нас вже додано два точка два кіловата, і відповідні роботи ще продовжуються.

Щодо ремонту інфраструктури, якою була допомога західних партнерів?

Це була ініціатива Кадри Сімпсон, але ми разом домовились створити енергетичний фонд підтримки України. І насправді, якщо в двадцять другому році, скажемо так, робота фонду тільки розпочиналася. І відповідно, ми тоді отримали перший донат від уряду Данії на п'ятсот тисяч доларів і, відповідно, планували спрямувати це більше на ремонти локальних мереж.

Тому що тоді пошкодження якраз були там, де більшість бойові дії відбувалися це на локальному рівні. То коли почалися масовані атаки, цей фонд задіяв на повну потужність. На сьогодні в цей фонд було заблоковано більше чотириста сорока мільйонів доларів. Це ті кошти, які якраз використовують, у тому числі для ремонтної кампанії для всіх видів генерації, так само для передачі об'єктів передачі електроенергії і об'єктів розподілу електроенергії. І, відповідно, це величезні.

Це просто величезні кошти, які дійсно дозволили нам закуповувати це устаткування, яке потрібно. Це один напрямок. Другий напрямок, безумовно, це допомога, постачання, устаткування, так би мовити, інсайд в реальний, в реальній техніці. І це надходить просто постійно. У нас є великий хаб, на цей хаб постійно надходить допомога від наших партнерів майже всі країни світу. Ну, за виключенням зрозумілою, скажемо, когорти країн допомагають. Я вам скажу, що навіть країни, які, скажімо, є більш нейтральні в оцінці війни Україна, Росія, вони з точки зору енергетичного устаткування. Як тільки там ми запитували це у колег, вони починали постачати.

До питання насущного. Так, це зараз всі обговорюють скасування мораторію на відключення для побутових споживачів. Власне, які зараз суми боргів маємо і в яких регіонах ситуація найскладніша?

Ну, суми - це мільярди. Ну, там, безумовно. Я б дуже хотів, щоб таких боргів не було. Є об'єктивні речі, коли умовно це прифронтовий регіон і там відбуваються бойові дії, обстріли постійно - це одна ситуація. Або там, де окупована територія. Ну, це зрозуміло. Але, на жаль, найбільше на більше боргів по тим регіонам, які безпосередньо не мали впливу бойових дій. Ну, наприклад, Чернівецька область.

Тому для мене це абсолютно очевидно, ознака того, що мораторій, який ми зробили на початку великої агресії, а він насправді був правильний, обґрунтований тоді. Але коли це відбувається на третьому році, коли борг - вже згадана область більше мільярда гривень. Ну, це є питання, чому не платять? Тобто, на жаль, є відчуття, що мораторій почали використовуватися просто для зловживання, для того, щоб не платити, розуміючи, що не буде відключення. Але що ключове - це те, що від рівня сплати залежить і швидкість відновлення. Нещодавно було в Харкові під час обстрілу розбили підстанцію, Тому знову таки, це швидкість відновлення залежить від того, який ресурс є в кожній локальній мережі. Тому це дуже важливо платити.

Моїм колегам ви казали, що все ж таки відключати без розбору нікого не будуть. Будуть розбиратися, як саме і хто буде за це відповідати?

Дивіться, перший контакт має бути безпосередньо. Тобто це відповідне обленерго, яке веде облік і яке відповідно нараховує. Тобто, якщо є умовна незгода або є не очікування, що розрахунок не несправедливий і це теж можливо, помилки вони можливі. Це буває таке. Тобто люди тоді мають звернутися до відповідного обленерго і попросити верифікувати ці цифри, які були в платіжці. Людина має право звернутися в інтернет КП зі скаргою на відповідну ситуацію і отримає рішення, яке вже буде обов'язково для відповідного офіцера. Тому це працює, це нормальна процедура. І в принципі, я закликаю всіх, хто потрапляє в таку ситуацію, користуватися такими процедурами.

Чи будуть розбиратися в плані платежу можливостей людини? Тому що ми кажемо про переселенців, одиноких матерів, які там з дітьми не мають можливості працювати.

Це більше питання субсидії, питання відповідної підтримки тих виплат, які отримують ті чи інші категорії громадян. Дуже важливо, що це, до речі, ми спеціально зробили виняток, що це не стосується прифронтових територій. Це теж дуже важливо, тому що це якраз те, що я кажу. Там умова. Ключова ідея взагалі отого скасування мораторію - це справедливість. Ну це ж несправедливо, коли ділянки або частина країни, яка наближена до війни, платить краще. Ніж частина країни, яка не там не наближена. Давайте скажемо так, або немає таких системних впливів бойових дій. Тому мені здається, що це якраз про справедливість. І питання там підтримки соціальних виплат - це теж питання про справедливість. Тому. Тому важливо, щоб, безумовно, це, так би мовити, давала можливість людям фінансово.

Яка ситуація у промислових споживачів? Наскільки я знаю, для них мораторію не було. Яка там ситуація і чи часті відключення бізнесу?

Відключень глобальних сьогодні по бізнесу нема. Нема таких навіть з точки зору зараз про фінансову складову ми не говоримо з точки зору фізики, процесу там наявності електроенергії. А з точки зору фінансів, безумовно, є багато механізмів. Навіть якщо є борги сьогодення, які ви не маєте можливості фінансово внаслідок цих об'єктивних причин покрити, завжди можна реструктуризувати заборгованість. Тобто це нормальні механізми, і вони насправді використовуються, працюють.

Кілька днів тому МАГАТЕ вчергове повідомила про мінування Запорізької АЕС, яка ситуація на станції станом на зараз?

На жаль, там я навіть не знаю. Мені вже зараз іноді хотілось би охарактеризувати її, як нічого не міняється, але там постійно стає гірше, стає гірше і ну, по-перше, вже було вісім блекаутів Запорізької атомної станції. По-друге, а може ви теж святкували з третьої спроби. Тільки експерти МАГАТЕ були допущені до реакторного відділення шостого блоку. І це означає, що їм є що приховати, але приховати - це фактичний стан справ, тобто вони приховують фактичний стан справ на станції. Відповідно, якщо експерти МАГАТЕ бачать деградацію устаткування. На станції. І це вони бачать. А то питання в тому, що безпека континенту в принципі залежить від того, наскільки швидко вони звідси підуть.

Оце просто зрозуміла всім насправді зараз тема Запорізької атомної станції. Вона теж, якби, набирає нових обертів. Ми очікуємо на візит Рафаеля Россі в Україну і його відвідування Запорізької особисто атомної станції. Тому що дійсно, ну ви знаєте, це таке, але ми завжди про це говорили з початку захоплення. А захоплення було в ніч з третє на четверте березня, двадцять другого року. Насправді це майже вже два роки наша станція в окупації, і, на жаль, цей час він рухається до інциденту. Питання коли це станеться? Це друге питання, Але, на жаль, і всі фахівці розуміють, що в такому стані ті процеси, які сьогодні відбувається, це рух до інциденту.

Можливо, розвідка інформувала вас з приводу стан справ власне на станції з точки зору персоналу. Тобто скільки там росіян, скільки наших, яких змушують працювати, яка обстановка, саме у працівників?

Знаємо, ми це знаємо. І хочу сказати, що там шалений тиск на персонал. Ну, він був з перших днів, і там були випадки, коли люди зникали, просто їх катували, потім повертали. Були випадки фізичного насильства прямо на очах у всіх. Тобто ми все це знаємо. Тобто є велика кількість людей, яка не погодилась на співпрацю з росіянами. На жаль, є люди, які погодились. Але знову ж таки, це вже питання. Після звільнення станції це правоохоронні органи будуть відповідним чином з'ясовувати. Це вимушена, вимушена, тобто як що там відбувалось.

Ми знаємо всіх росіян по прізвищах, які там є. Вони ж ротуються. Я вам хочу сказати, що для працівників "Росатом2 це найгірше відрядження. Вони не в захваті від поїздки на Запорізьку атомну станцію в ротацію. Ну, їх там не дуже питають. Але питання в тому, що вони теж розуміють, що їх факт присутності на станції навіть короткостроковий, це вже внесення в список. Ми знаємо їх прізвища. Ці прізвища є в МАГАТЕ так само. І це питання того, що знаєте вони.

Насправді вони багато з них дійсно кваліфіковані люди, які все життя працюють в галузі. Вони дійшли до якихось там вершин, якщо так можна сказати. Вони мають гарні зарплати, вони хочуть подорожувати світом, жити в задоволення. Одне таке відрядження. Воно може поставити хрест на всьому, до чого йшла людина все своє життя. І це вони мають пам'ятати, тому що це ілюзія. Вважати, що тільки військові умовно, вони будуть визнані злочинцями і покарані за те, що вони є співучасниками. Ті працівники, фахівці "Росатом", які сьогодні фізично там перебувають, які є в ротації, які були на станції, поїхали. Це все з точки зору права, це їх буде мати відповідну кваліфікацію.

Цікаво, Просто наштовхнули мене на питання, чи можливо ці прізвища внести до якихось санкційних списків.

А вони є в наших санкційних списках, Україна вносить їх в соціальний.

А в Західні, щоб вони не могли виїжджати?

А дивіться, це питання часу. Я думаю, що питання навіть більше, ніж санкційні списки. Питання в тому, що вони є суб'єктами, вони будуть суб'єктами кримінального розслідування. Це трохи більше, ніж санкційні списки. Тому я знаєте, я не знаю, чи є в них вибір відмовитись. Але, знаєте, вибір є завжди у будь якої людини, мені здається. Тому тут насправді я не хочу оцінювати їх. Ви знаєте, насправді ми всі знаємо, всіх знаємо.

Щодо атомних станцій. Україна планує будівництво нових атомних блоків. Власне, ви заявили про чотири таких блоки. В інтерв'ю моїм колегам ви сказали, що два блоки будуть збудовані на основі деталей російського виробництва, які Україна буде імпортувати з Болгарії, два - на основі західних технологій. Чому саме така схема і чому нам потрібні саме деталі російського виробництва?

По-перше, в нас це будівництво вже було почато. Третє - якщо ми зараз говоримо і є високий рівень готовності по третьому блоку будівельної готовності відповідно. Для нас це важливо. Це швидкий шлях додати в систему одиницю. Тому це важливо. І насправді питання в тому, що ми це розглядаємо як механізм, скажімо, компенсації потужності Запорізької атомної станції. Тому. Тому що ми розуміємо, що ми повернемо цю станцію обов'язково. Це питання часу.

Інше питання - в якому стані ми повернемо? Чи зможемо ми одразу її запустити в роботу? І, на жаль, очікувати якихось гарних новин від росіян це навряд чи. Але подивимося. Можливо, можливо, насправді тут і об'єкт буде в більш гарному стані, ніж те, що я бачив, наприклад, на Чорнобильській станції, коли вони втікали з Києва. Тому питання це важлива компенсація потужностей. Більше того, ми в тісній співпраці з Вестен Хаусом по двох проектах обох і добудові тут, і побудові нових реакторів по іншій технології, яка, до речі, в Україні ще не використовує.

Більше того, в Європі ще не використовується. Тисяча це американський тип реактора. Насправді це дуже потужна технологія. Вона має дуже багато переваг, технічних, важливих з точки зору, в тому числі безпеки. І тому це новий крок. Дійсно, це сьогодні багато країн планує так само будувати, А тисяча, зокрема наші сусіди Польща, зокрема Болгарія, в тому числі. Тому ну, є такі плани. Більше того, ми вже внесли певний аванс за першу реактивну установку ве ай пі тисяча, і тому я впевнений, що це буде. Ну, це буде дуже потужна, потужна, потужний проект взагалі, який ми обовʼязково реалізуємо і з тою потужністю, які зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій атомній станції. Вона буде, вона буде найбільша. Знов в Європі, і навіть більше по потужності, ніж Запорізька.

Щодо блоків, які на основі російських запчастин, наскільки доцільно? Що я маю на увазі? Чи можемо ми в довгостроковій перспективі їх обслуговувати, ремонтувати?

Безумовно, ми можемо. І є можливість залучення виробництва європейських держав. Ну і це зараз відбувається, тому що, безумовно, ми не маємо жодних відносин зараз з росією з точки зору постачання запчастин. І це важлива тема для багатьох країн, не тільки для нас. Тому що, ну, скажімо так, радянські типи блоків, вони існують в багатьох країнах, в Європі. Тому це тема, над якою ми спільно працюємо, і є відповідні виробництва, які дозволяють компенсувати російські запчастини.

А хто буде безпосередньо будівництвом займатися? Наші спеціалісти?

Будівництвом будуть займатися наші фахівці. Дійсно, це. Якщо насправді Україна під час незалежності побудувала два атомних блока це два атомних блока поверх технологій, це радянські, радянські, російські, так можна сказати, технології. Вони були побудовані в Україні. Відповідно, у нас є фахівці, які будували. А ми знаємо, як це робити з ВВЕР. І ми зараз робимо величезну роботу з точки зору технічної документації, по ай пі 1000 і підготовки фахівців. Це теж. Тому що ай пі 1000 безумовно, ми не будували. Але знову таки, якщо брати майбутнє, то українські фахівці вони будуть безцінні для тих країн, які планують будувати так само, як і тисяч. Тому тут дуже важлива, може бути дуже цікава синергія взагалі з точки зору долучення України до розвитку атомної генерації в Європі.

Якщо ми говоримо про потужність, то для звичайних глядачів порівняти стінові системи з нашими радянськими так які були, тобто наскільки потужності відрізняються?

Ну дивіться, насправді це більше тисячі. ВВЕР - це тисяча це тисяча, може, трохи більше шести там, але в принципі це тисяча мегават. Відповідно, айті тисяча. Вони будуть нести більше тисячі сто мегават. І питання в тому, що це взагалі. Ну там інші підходи і підходи, перш за все з точки зору безпеки. Наприклад, реактора ай пі 1000 він при відключенні повністю знеструмлені станції, а це ну вибачте, у нас військові загрози і, на жаль, у нас був блекаут всіх атомних станцій в листопаді двадцять другого року. Якщо дизель генератор, не дай боже, буде пошкоджений ми наблизимось до години, до ядерного інциденту ... вона може спокійно функціонувати 72 години без жодного ризику для аварії. В 24-му році вони вже будуть збудовані … це займе час, ось цей перший блок, третій, який першим можуть ввести … 2,5 роки і він буде в мережі.

Ядерне паливо. Чи є Україна на сьогодні залежна від ядерного палива росії?

Абсолютно ні. Більше того, ми зупинили це співробітництво одразу після великої агресії. До початку великої війни половина ядерного пального постачалася з росії …воно завантажене в наші блоки і воно вже функціонує безпечно і якісно. І це сьогодні відкрило двері для того щоб інші країни … і відповідно вивіз відпрацьованого ядерного палива.