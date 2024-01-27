Без повісток через електронну пошту та мобілізації жінок: у Раді розповіли про новий законопроект про мобілізацію (відео) [ Редагувати ]
Міністерство оборони України чи Кабмін не вносили до Верховної Ради доопрацьований законопроект про мобілізацію. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.
"Ми в комітеті його (законопроект про мобілізацію - ред.) не бачили. Те, що було опубліковано у виданнях онлайн, також не має підтвердження, що це є реальними документами чи вони реально відображають позицію Міністерства оборони та того законопроекту, який вони готують. Тому для нас це все чутки і неперевірена інформація. Коли буде законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради, тоді можна буде говорити про якісь його норми чи позиції по цьому законопроекту...
Наша позиція була про те, що точно не має бути електронної пошти і повісток через електронну пошту. А електронний кабінет - один з етапів цифрової трансформації взаємовідносин між військовозобов'язаними та державою. Для того, щоб його на вулицях не ловили, не хапали, не саджали в бусик, не везли до ТЦК просто для того, щоб оновити дані, і вводиться електронний кабінет військовозобов'язаного, там де він зможе всі ці дані самостійно внести.
Чим електрона пошта відрізняється від електронного кабінету - тим, що електронний кабінет має бути верифікований самим військовозобов'язаним - або через банківський цифровий підпис, або через "Дію", або через інші інструменти...
Ми як комітет надали дві сторінки пропозицій, що має бути змінено або що має бути виключено з того законопроекту. Нібито нас Міністерство оборони почуло, і ми це пропрацьовували разом. Ті самі положення, що електронної пошти немає бути, інваліди 3-ї групи не підпадають під мобілізацію.
У законі про мобілізацію звучить саме не "громадянин", а чоловіки віку 27-60. Так воно і буде залишатись, не потрібно на сьогоднішній день додавати жінок до мобілізаційного ресурсу, тому що є на сьогоднішній день у нас достатньо мобілізаційного ресурсу саме чоловіків у віці 27-60, ", - розповів Єгор Чернєв.
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