У валізі знайшли пачки купюр по 20 та 50 євро

У Німеччині затримали українського пенсіонера, який перевозив 455 000 євро. Про це повідомляє видання BILD.

В аеропорту Мюнхена митники звернули увагу на чоловіка похилого віку, який чекав біля виходу на посадку в Терміналі 2, звідки мав летіти літаком Lufthansa до Ларнаки (Кіпр), та влаштували йому догляд.

Перед цим під час огляду пан заявив, що має лише 300 євро. Молода митниця звернула увагу на те, що в зоні посадки до пасажира підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Це і викликало підозру у правоохоронців.

Серед одягу у валізі 66-річного громадянина України знайшли товстезні пачки купюр по 20 та 50 євро. Загалом чоловік перевозив 455 000 євро.

Як заявили у митній службі, зараз там з'ясовують, "чи це є відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися". Гроші, скоріш за все, конфіскують на користь Німеччини. Будь-хто, хто виїжджає з Німеччини в країну ЄС, має декларувати готівку в сумі до 10 000 євро.