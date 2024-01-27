На Кіровоградщині колектив навчального закладу шиє адаптивний одяг [ Редагувати ]
Для поранених захисників. На Кіровоградщині колектив навчального закладу шиє адаптивний одяг. Такі футболки, штани та білизна - незамінні при перев'язках та інших медичних маніпуляціях. Освітяни сіли за швацькі машинки ще на початку повномасштабного вторгнення. Як працюють - бачили наші кореспонденти.
Руслана Прач, вихователька Бобринецької спецшколи:
Ми їх назвали Степан і Оленка, тому що поранені бувають як і хлопці, так і дівчата.
Пані Руслана показує адаптивний одяг для поранених захисників. Його шиють співробітники Бобринецької спеціальної школи.
Руслана Прач, вихователька Бобринецької спецшколи:
Це кофтина, яка має такий незвичайний, унікальний варіант для того, щоб зробити перев'язку на руці, не роздягаючись.
Вирішили, що шитимуть особливий одяг для поранених захисників.
Олена Фросіняк, техпрацівниця Бобринецької спецшколи:
Їх легше одягать, легше на перев'язках, не надо їх знімать, можна просто розтібнуть.
Наталя Панченко, вчителька швацької справи Бобринецької спецшколи:
Ось липучки бачите як, з однієї сторони і з іншої, а потім щоб покріпше, то фіксується ще й вєрьовочками.
Спідня білизна, футболки, шорти, штані, худі. А ще бандажі та адаптивні подушки. Волонтерську майстерню колектив школи організував із перших днів повномасштабного вторгнення. Згодом зосередилися на пошитті саме адаптивного одягу.
Руслана Прач, вихователька Бобринецької спецшколи:
Ми робимо цей одяг зручним, теплим і доступним для кожного пораненого, який знаходиться в шпиталі. Від всіх добрих, щирих людей отримуємо тканину, за донати купуємо тканину, присилають нам побутові машинки.
Волонтерять усім колективом, до справи долучаються і учні на уроках праці.
Галина Потапчук, заступниця директора Бобринецької спецшколи:
Хтось на уроці, хтось немає зараз уроку - він працює, коли ми формуємо посилки, ми ложимо і малюнки їхні, це менші, а старші подушки набивають.
Усі вироби відправляють у шпиталі по всій України.
Наталя Гарапко, волонтерка з міста Мукачеве:
Воно дуже зручне і правильно пошите, воно все продумано, якісно зроблено, зроблено з любов'ю.
Натомість майстрині отримують вдячні відгуки від бійців. Та подарунки від колег - волонтерів: посилки з розвивальними іграми для вихованців закладу.
Людмила Парфьонова, вчителька образотворчого мистецтва Бобринецької спецшколи:
Як і в усіх українців одна тіки думка: про Перемогу, ну і про тих хлопців, які там.
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