Для поранених захисників. На Кіровоградщині колектив навчального закладу шиє адаптивний одяг. Такі футболки, штани та білизна - незамінні при перев'язках та інших медичних маніпуляціях. Освітяни сіли за швацькі машинки ще на початку повномасштабного вторгнення. Як працюють - бачили наші кореспонденти.

Руслана Прач, вихователька Бобринецької спецшколи:

Ми їх назвали Степан і Оленка, тому що поранені бувають як і хлопці, так і дівчата.

Пані Руслана показує адаптивний одяг для поранених захисників. Його шиють співробітники Бобринецької спеціальної школи.

Руслана Прач, вихователька Бобринецької спецшколи:

Це кофтина, яка має такий незвичайний, унікальний варіант для того, щоб зробити перев'язку на руці, не роздягаючись.

Вирішили, що шитимуть особливий одяг для поранених захисників.

Олена Фросіняк, техпрацівниця Бобринецької спецшколи:

Їх легше одягать, легше на перев'язках, не надо їх знімать, можна просто розтібнуть.

Наталя Панченко, вчителька швацької справи Бобринецької спецшколи:

Ось липучки бачите як, з однієї сторони і з іншої, а потім щоб покріпше, то фіксується ще й вєрьовочками.

Спідня білизна, футболки, шорти, штані, худі. А ще бандажі та адаптивні подушки. Волонтерську майстерню колектив школи організував із перших днів повномасштабного вторгнення. Згодом зосередилися на пошитті саме адаптивного одягу.

Руслана Прач, вихователька Бобринецької спецшколи:

Ми робимо цей одяг зручним, теплим і доступним для кожного пораненого, який знаходиться в шпиталі. Від всіх добрих, щирих людей отримуємо тканину, за донати купуємо тканину, присилають нам побутові машинки.

Волонтерять усім колективом, до справи долучаються і учні на уроках праці.

Галина Потапчук, заступниця директора Бобринецької спецшколи:

Хтось на уроці, хтось немає зараз уроку - він працює, коли ми формуємо посилки, ми ложимо і малюнки їхні, це менші, а старші подушки набивають.

Усі вироби відправляють у шпиталі по всій України.

Наталя Гарапко, волонтерка з міста Мукачеве:

Воно дуже зручне і правильно пошите, воно все продумано, якісно зроблено, зроблено з любов'ю.

Натомість майстрині отримують вдячні відгуки від бійців. Та подарунки від колег - волонтерів: посилки з розвивальними іграми для вихованців закладу.

Людмила Парфьонова, вчителька образотворчого мистецтва Бобринецької спецшколи: