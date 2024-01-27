Майже пів тисячі дітей Запорізької області долучилися до національного спортивного проєкту "Пліч-о-пліч - Всеукраїнські шкільні ліги". Це ініціатива, яку реалізують по всій Україні. Діти гуртуються у команди, які змагатимуться за першість у різних видах спорту. Ігри проходитимуть у кілька етапів. Про умови та переваги проєкту - розкаже Інна Гогой.

Під наглядом тренерів юні волейболістки вчаться вправно відбивати подачі суперника. Кажуть, у волейболі перемога залежить від кожного учасника команди. Потрібно затято тренуватися та вірити у власні сили.

Дарія, учасниця волейбольної команди:

Щоб перемагати, потрібна сила духу, потрібно вірити в себе і допомагати команді.

Меланія, учасниця волейбольної команди:

Мені подобається дуже волейбол. Це така гра, ось вона дуже затягує, коли ходиш, дуже хочеться сюди ходити, мені дуже подобається подача.

Спортсменки відпрацьовують вміння, аби гідно представити команду на загальнонаціональних змаганнях. Адже юні волейболістки долучились до проєкту "Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги". Це спортивна ініціатива, що реалізується по всій країні.

Олена Аксьонова, амбасадорка проєкту "Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги" у Запорізькій області:

Проєкт спрямований на те, щоб ми поєдналися, вся наша Україна, оця малеча, молодші люди поєдналися заради перемоги. Чим відрізняється цей проект від всіх інших спортивних: спартакіади там, змагань, тут 1 клас починає з нуля і далі рушає по мірі свого дорослішання.

Змагання проведуть у п'яти різних спортивних дисциплінах. Першість між собою виборюватимуть волейболісти, баскетболісти, черлідери, гравці з футзалу та спортивного орієнтування. Ігри проходитимуть у кілька етапів. Перший рівень - шкільний.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

У нас в цьому проекті беруть участь 460 учнів, це 12 громад і 23 школи. Він, перш за все, необхідний для того, щоб згуртувати наших дітей, згуртувати перш за все на перемогу.

Команда, яка перемагає на одному із рівнів змагань, переходить на наступний. Втім сама участь у проєкті не менш важлива, ніж результат, кажуть тренери та освітяни.

Юлія, керівниця навчального закладу:

Зараз це дуже потрібно, особливо під час воєнного стану, дистанційної освіти, для соціалізації, для командного утворення, для того, щоб діти спілкувалися один з одним.

Прийом заявок на участь у змаганнях триває до першого лютого. Далі учасники мають створити логотип своєї команди, під яким і виступатимуть на спортивних майданчиках.