Правозахисники фіксують також і випадки, у яких безпосередньо страждають діти.

Традиційні сімейні цінності - одна з так званих "скрєп", про які керівництво рф волає на кожному кроці. 2024-й Кремль оголосив роком сім'ї. Усе тому, що там взялися за демографію.

Та от правозахисники б'ють на сполох. Вони стверджують - показна турбота про дітей та родину, що в рф подекуди межує з абсурдом, насправді - фікція та лицемірство. І війна проти України тільки погіршила і без того складну ситуацію. Про ще одну велику російську брехню - у матеріалі Ольги Жидецької.

Усе для родини, усе для дітей, усе для народження нових росіян. Покращення демографії та так звані традиційні сімейні цінності - стали ідеєю фікс у країні-агресорці.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Сегодня, как вы знаете, в некоторых странах институт семьи и нормальные, просто нормальные человеческие ценности просто разрушаются. А мы против - будем их сберегать, будем их укреплять. Передавать будущим поколениям.

І кремлівські посіпаки раді старатися. Наввипередки висувають геніальні ініціативи, здатні миттєво зміцнити російські сім'ї та підвищити народжуваність.

Це - і податок на бездітність, і заборона абортів та пропаганди "чайлдфрі". Перелік, загалом, нескінченний, до абсурду.

Кирило Гундяєв, голова РПЦ, церкви країни-агресорки:

Слава богу, у нас на законодательном уровне была запрещена пропаганда идеологии ЛГБТ в нашей стране, однако важно идти дальше. Немалые вопросы вызывает и празднование импортированного с Запада празднования так называемого Дня святого Валентина.

Борис Кривоногов, протоієрей РПЦ, церкви країни-агресорки:

Необходимо ментально возвращаться к своим корням. Культ барби - он, поверьте, не способствует многодетности ни разу.

Маргарита Павлова, член Ради федерації росії, країни-агресорки:

Система ценностей должна быть пересмотрена. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования.

Є й інші нехитрі ідеї, як стимулювати росіян розмножуватися. Мер міста Невинномиськ, узагалі дітей тисячами почав вимірювати.

Почему бы не взять сегодня вечером, к своей любимой там подкрасться, и ровно через 9 месяцев, под конец 2024-го года родить не 700 человек, а там 10 тысяч.

Ну і щоб уже напевно - 2024-рік у країні-агресорці оголосили роком родини. І зробив це давно розлучений путін, що має позашлюбних дітей, а також ордер на арешт від міжнародного суду за воєнний злочин викрадення маленьких українців.

Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег. Гораздо важнее жинзенные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора.

Та якби ж кремлівське лицемірство зводилося лише до секретів Полішинеля щодо особистого життя очільника країни-агресорки. Правозахисники б'ють на сполох - адже насправді російська держава впроваджує культ насильства, що підриває зокрема і сімейні цінності.

Ольга Садовська, голова ГО "Команда проти тортур":

Загальна ситуація в росії впливає на все, і ми спостерігаємо збільшення насильства в кожній сфері життя людини. Наприклад, різко зросло домашнє насилля. Ми бачимо посилення жорстокості з боку силовиків - коли людей арештовують і б'ють. І ми помітили, що державні агенти стали ще жорстокішими.

Правозахисники фіксують також і випадки, у яких безпосередньо страждають діти. Зокрема, їх відбирають у батьків - як метод тиску на опозиційних активістів.

Ольга Садовська, голова ГО "Команда проти тортур":

Ми маємо низку епізодів, коли, наприклад, людину, можливо підозрювану в чомусь, варварськи затримували на вулиці, а з нею була дитина. Були такі випадки, коли людину заарештували, а дитину протримали кілька годин, у відділку міліції, без доступу до емоційної підтримки, їжі, можливості відпочити.

І насильства у російському суспільстві тільки більшатиме - прогнозують фахівці. Адже росія веде загарбницьку війну. З неї повертаються травмовані психологічно військовики, а також зеки - убивці та гвалтівники, звільнені дочасно за участь у бойових діях. Ситуацій, коли ці так звані герої СВО знову вбивають та калічать - уже не бракує.

Ольга Садовська, "голова ГО Команда проти тортур":

Насильство не може існувати десь окремо, розумієте, на полі бою і в сусідній країні чи ще десь. Насилля не має кордонів. Тому коли воно десь горить, воно поширюється назовні, за межі того місця, де було вчинене. І це впливає на все суспільство.

А ще з війни до росії вже не повернуться понад 300 тисяч загиблих молодих чоловіків, які замість стати окупантами, могли би мирно жити на батьківщині й покращувати демографічну ситуацію. За підсумками минулого року народжуваність в рф стала найгіршою за всю новітню історію країни.