Росіяни наступають на Авдіївку з трьох сторін - 110 ОМБр (відео) [ Редагувати ]
Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, окупанти здійснюють тристоронній наступ на місто і намагаються зайти в тил Силам оборони України через підземні інженерні тунелі. Про це в ефірів національного телемарафону "Єдині новини" розповів військовослужбовець ЗСУ 110 ОМБр Сергій Волков.
"Росіяни кидають всі засоби, щоб захопити наш укріпрайон і по суті фортецю Донецької області. І вони не жалкують сил, насамперед живої сили. Вони постійно змінюють тактику. Якщо в жовтні вони рухались колонами, то за допомогою наших FPV-дронів ми знищували ці колони. Зараз вони застосовують максимально тактику малих груп піхотних. За ними важко полювати, але вони втрачають велику кількість особового складу, на жаль, за якісь хати вони чіпляються.
Хоча позавчора, можна буде подивитися відео, як наша бригада спалила колону з броньованої техніки і танків. Вони постійно граються різними способами, з трьох боків намагаються оточити або видавити наше військо. Їм це не вдається. Ситуація доволі критична, але ми тримаємо оборону.
Ситуація бойового зіткнення динамічна. Якщо вони показували кадри з "Царської охоти", то на сьогодні їх там нема, їх вибили. Стосовно інженерних споруд: так, починаючи з 2014 року так велика кількість інженерних споруд, які використовувались нашими силами оборони для виконання бойових задач.
На жаль, росіяни дізнались про них і використали їх самі... Вони до цієї операції готувалися потужно, запустили туди спеціалістів, щоб вийти нам в тил. Зараз ситуація з інженерними спорудами там контрольована, на жаль, це призвело до зміни позицій, які довелось потім відкориговувати.
По живій сили вони переважають, вони не жаліють свій особовий склад, видають і кидають цих людей, навколо там все усіяно трупами", - розповів Сергій Волков.
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