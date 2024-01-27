Байден заявив, що готовий закрити кордон США у разі кризи, але потрібен законопроект [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден заявив, що готовий закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. Він закликав законодавців ухвалити відповідний законопроект.
Про це повідомляє Білий дім.
Американський лідер зазначив, що два місяці тому він доручив своїй команді розпочати переговори у Сенаті, щоб розв'язати питання захисту кордону.
"Ось уже кілька тижнів вони цим займаються. Працюємо цілодобово. Те, що було узгоджено, могло б - якби було ухвалено в законі - стати найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордонів, який будь-коли був", - наголосив Байден.
За його словами, нові рішення дали б йому повноваження закрити кордон в разі кризи, якщо він буде перенавантажений.
Байден заклика Конгрес надати фінансування для захисту кордону. Зокрема, це включає роботу 1300 агентів прикордонної служби, 375 імміграційних суддів, 1600 офіцерів з питань притулку та понад 100 новітніх інспекційних машин.
"І якби мені надали такі повноваження, я б скористався ними того дня, коли підпишу закон. Забезпечення безпеки кордону за допомогою цих переговорів - перемога для Америки. Для всіх, хто вимагає посилення контролю, це спосіб зробити це. Якщо ви серйозно ставитеся до кризи, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу", - підкреслив Байден.
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