Світ вшановує жертв Голокосту, однієї з найстрашніших трагедій в історії людства. Німецька нацистська партія на чолі з Адольфом Гітлером вбила і замордувала шість мільйонів євреїв. З них близько півтора мільйона людей - на території України. В концтаборах та гетто, які створили нацисти і куди примусово звозили всіх євреїв - вижити змогли одиниці. Серед них - і Клара Юріївна з Івано-Франківська. Шестирічною дівчинкою вона потрапила "в табір смерті". Пробула там більше року, але змогла втекти. Про жахіття, які їй довелося пережити в ті часи, вона розповіла Жанні Дутчак.

Клара Юріївна показує світлину своєї рятівниці - жінки, яка прихистила її та переховувала від німецьких нацистів в часи Другої світової війни.

Клара Аксельрод, жителька Івано-Франківська:

Я так її любила. Вона мені і сорочечку вишила, і спідницю.

Коли Німеччина напала на Радянський союз, Кларі Юрівні було лише шість. Вона жила із батьками в селі - недалеко від Станіславова - нинішнього Івано-Франківська. Каже: її родина мала хату сад, і землю. Та влітку 41-го - як тільки німці окупували територію Прикарпаття - почалися масові вбивства євреїв. Родина пані Клари втекла в місто, яке тоді контролювали ще угорські війська.

Клара Аксельрод, жителька Івано-Франківська:

У нас був голова сільради, попередив, коли буде і щоб ми йшли. І ми вийшли із села в місто Станіслав, у нас тут була рідня. І сказали, що тут вже тут буде добре і нікого не будуть чіпати.

Та буквально за кілька тижнів німці зайшли і в Станіславів, й там теж почався масовий кривавий терор. Нацисти створили - гетто, куди насильно переселили всіх євреїв. Там опинилася і Клара з батьками.

Клара Аксерольд, жителька Івано-Франківська:

Нас забрали в гетто. А в гетто заставляли роботи всякі роботи. Діти теж на землі щось там копали. Старших людей у поле заставляли робити. І били нас. Я мала тут такий донедавна зберігався шрамчик і мала на руці мала.

Територія гетто охоплювала майже чверть всього міста. Огороджена великим парканом із колючим дротом. Вийти - можна було лише за наявності спец-перепустки.

Мойше Лейб Колесник, головний рабин Івано-Франківського регіону:

Відповідно до німецьких окупаційних правил в кожному місті і містечку робилося гетто. Це було концентрейшен гето. Сюди зганяли зі всієї області в одній кімнатці по 20 чоловік, їсти нема що, всі мруть з голоду.

Максим Мурзов, працівник волонтерського штабу єврейської релігійної громади в Івано-Франківську:

В гетто ситуація була страшна. Це фактично концентраційний лагер в тому найгіршому розумінні. Задача цього лагеря була - щоби людина в ньому вмерла. Проносити продукти в гетто заборонялося.

Люди там гинули щодня …. від голоду, хвороб, тортур та розстрілів.

Мойше Лейб Колесник, головний рабин Івано-Франківського регіону:

В один день зігнали більше 20 тисяч народу і просто день був довгий і вбили тоді 12 тисяч з копійками в один день.

Нацисти не жаліли навіть дітей.

Мойше Лейб Колесник, головний рабин Івано-Франківського регіону:

Загальна система була яка - винищення єврейського населення повністю. Діточок підігнали десь сотні чотири туди в кінець вулиці Бельведерської, їх там кого повбивали, кого порубали на куски, руки, голови повідкидали.

Від нацистської кулі загинула і мама пані Клари. Одного дня вона просто не повернулася додому з примусових робіт на полі.

Клара Аксерольд, жителька Івано-Франківська:

Маму вбили. Ми були би всі загинули, якби не цей чоловік, що він нас спас.

Цей чоловік - працював поліціантом в гетто. І добре знав її батька, був з їхнього села. Він і допоміг втекти.

Клара Аксерольд, жителька Івано-Франківська:

Тато дуже добре знав цього чоловіка, і вони договорилися, що він вибере такий момент, що він нас виведе із гетто. І так було. І ми пішли вночі. І тато йшов і думає куди йти (плаче) і вирішили до священника нашого Горохолинського.

Сільський священник прихистив Клару із татом на ніч. Потім знайшов їм безпечніший сховок - хату свого дяка на околиці села серед лісу.

Клара Аксерольд, жителька Івано-Франківська:

То був голод, тяжко було, і багато дітей йшло служити і священник сказав, що мене підготовить. Я була така маленька, але я все зрозуміла, що він мені казав. Через ліс треба було йти в інше село. І так я йшла як сказав. І я прийшла. І ходила так по хатах просилася найнятися пасти корову. Але я була дуже худа, мала, і не дуже хотіли мене брати.

Але одна родина таки пожаліла і взяла дівчинку до себе - пасти корови. Згодом в селі Клара потоваришувала із дівчиною-сиротою, на кілька років старшою. Її звали Паранька, вона замінила маленькій Кларі маму і тата.

Клара Аксерольд, жителька Івано-Франківська:

І так вона хотіла, аби я до неї пішла. І я тоді перейшла до неї.

З батьком Клара зустрілася вже після закінчення війни. На той час вона навіть не знала чи він живий.

Клара Аксерольд, жителька Івано-Франківська:

Після війни десь два роки тато мене знайшов. Тато мене забрав. Я не хотіла йти. Я дуже привикла до Параньки.

В рідному селі пані Клари до приходу німців жило ще дев'ять єврейських родин.

Клара Аксерольд, жителька Івано-Франківська:

При німецькій окупації загинули всі родини. - У вашому селі всі загинули? - Всі загинули. Тільки ми залишились.

За різними даними, за три роки нацистської окупації в Івано-Франківську було вбито і замордовано більше ста тисяч євреїв.

Мойше Лейб Колесник, головний рабин Івано-Франківського регіону:

Прогнано через гетто в Станіславові 127 з гаком тисяч людей нашого брата. З яких 100 тисяч вбито тут на місці. А 27 тисяч вигнано до Белса до констабора вивезено потягом і вбиті там. І після війни перерахували тут в Станіславові до 150 чоловік приблизно.

Серед "дивом врятованих" - і Клара Юріївна. Зараз їй - 89. Своє життя вона присвятила допомозі людям. Майже пів століття пропрацювала терапевтом в одній із Франківських поліклінік. Каже - не було і дня, аби вона не згадували ті страшні часи, якій їй довелось пережити в дитинстві. Та завжди гадала, що більшого зла, як тоді, вона ніколи не побачить… як же вона помилялася…

Клара Аксерольд, жителька Івано-Франківська: