Фейк чи реальна загроза? Науковці в очікуванні нової пандемії, а люди - нових обмежень. Про загадкову хворобу Х заговорили на економічному форумі в Давосі. Щоправда, про яку саме пошесть йдеться і коли на неї чекати, не уточнили. В Україні, зокрема, це викликало хвилю жвавих обговорень. А в декого і побоювань.

А чи готується держава до можливої пандемії? Чи зможе впоратися із нею система охорони здоров'я України ? Ще й в умовах повномасштабної війни? Наша кореспондентка Ніна Коломієць говорила про це з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Інтерв'ю - продовжить наш ефір.