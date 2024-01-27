Чи загрожує Україні загадкова хвороба Х: інтервʼю з міністром Віктором Ляшком [ Редагувати ]
Фейк чи реальна загроза? Науковці в очікуванні нової пандемії, а люди - нових обмежень. Про загадкову хворобу Х заговорили на економічному форумі в Давосі. Щоправда, про яку саме пошесть йдеться і коли на неї чекати, не уточнили. В Україні, зокрема, це викликало хвилю жвавих обговорень. А в декого і побоювань.
А чи готується держава до можливої пандемії? Чи зможе впоратися із нею система охорони здоров'я України ? Ще й в умовах повномасштабної війни? Наша кореспондентка Ніна Коломієць говорила про це з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Інтерв'ю - продовжить наш ефір.
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