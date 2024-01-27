У багатьох регіонах уже є певні плани, на що витратити кошти від міжнародних партнерів.

Уряд Канади відновить 19 громад у семи областях України. Наші міжнародні партнери заснували ініціативу CLIR, за якою допомагають найбільш постраждалим регіонам не лише грошима, а й сформувати повноцінний план відновлення зруйнованих або деокупованих міст і сіл. Про ідеї такої відбудови - дивіться в сюжеті.

Ці кадри міста Зеленодольськ на Дніпропетровщині ми зробили ще у перші місяці повномасштабного вторгнення росії. Відтоді населений пункт раз-у-раз потрапляє під обстріли російської армії.

Дмитро Невеселий, голова Зеленодольської громади:

На жаль, наша громад на протязі 9 місяців знаходиться під обстрілами. Дуже багато руйнувань зазнала наша територія. 70% інфраструктури було пошкоджено або зруйновано повністю. Тому зараз в нас багата кількість викликів, з якими ми маємо боротися.

Кожен новий ворожий удар лише додає клопоту, каже голова громади - відновлювати нині потрібно і житлові будинки, і навчальні заклади, і комунальні мережі.

Дмитро Невеселий, голова Зеленодольської громади:

Забезпечення водою - це є основним пріорітетом на зараз. Так само в нас є концепція і по освіті, і по реабілітації наших військовослужбовців.

Відновити регіони, що потерпають від постійних ворожих атак чи деокуповані території, без допомоги інших країн майже неможливо, наголошують у Міністерстві інфраструктури України.

Олександра Азархіна, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Більше 360 громад в Україні вже працюють з міжнародними партнерами. Велика частка цих громад додалася саме за 2023 рік. На національному рівні є 100 діючих стратегій, затверджених урядом. Тобто, очевидно, що тут є проблеми з взаємоузгодженістю і спрощенням всіх цих процесів. І ми постараємось зробити все від себе залежне, щоб для вас ця робота була з одного боку простішою - тому що вона буде уніфікована. А з іншого боку - щоб це мало сенс.

Канада взяла під опіку одразу 19 громад в Україні.

Наталка Цмонь, посол Канади в Україні:

Наші країни мають довгу історію партнерства, співпраці та дружби. Ми запускаємо ініціативу "Клір". Ми підтримуємо децентралізацію, інклюзивність і процес відбудови українських міст і громад.

Ініціатива "Клір", про яку розповідає пані посол, - поки що пілотний проєкт. Українським містам і селам Канада обіцяє допомогти грошима, а також створенням плану відновлення.

Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування:

Коли ми зараз запроваджуємо взагалі нові стандарти відновлення і відбудови, нам надзвичайно потрібно всім синхронізувати роботу на рівні громад, на рівні уряду, на рівні законодавчої гілки влади - для того, щоб ті завдання, які ми ставимо перед собою, вони вирішувалися набагато швидше і з більшим позитивним результатом, на який ми всі хотіли б розраховувати.

У багатьох регіонах уже є певні плани, на що витратити кошти від міжнародних партнерів.

Людмила Борисевич, керівник Олександрівської селищної військової адміністрації:

Виклики у нас стоять саме по безбар'єрності, доступності. Сьогодні нам треба вирішувати питання - на жаль, наші діти вчаться дистанційно, тому у нас нема укриттів для того, щоб діти могли навчатися онлайн. Саме Клір може нам допомогти знайти міжнародних спонсорів, щоб ми могли реалізувати ці проекти.

Процес відновлення треба розпочинати, не чекаючи закінчення війни - наголошують і посадовці, і представники держав-партнерів. Україна вже активно рухається цим шляхом.