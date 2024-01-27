Україна має обнадійливі очікування від наступного саміту Європейської ради. Він пройде наступного тижня, 1 лютого.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

"У нас спільно є обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської ради 1 лютого. Є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була заблокована тривалий час через позицію окремих членів Європейського союзу. Але працюємо над розблокуванням і маємо обнадійливі кроки в цьому напрямку", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що з литовським міністром також обговорили майбутнє членство України в ЄС та НАТО. Глава МЗС відзначив допомогу Литви, яка є членом обох інституцій.

Крім того, Кулеба подякував литовським дипломатам у Вашингтоні, які працюють з обома партіями в Конгресі США для того, щоб допомогти ухвалити необхідні рішення щодо допомоги Україні.