Кулеба про лютневий саміт ЄС: є обнадійливі очікування [ Редагувати ]
Україна має обнадійливі очікування від наступного саміту Європейської ради. Він пройде наступного тижня, 1 лютого.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом.
"У нас спільно є обнадійливі очікування від найближчого засідання Європейської ради 1 лютого. Є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, щодо якого ситуація була заблокована тривалий час через позицію окремих членів Європейського союзу. Але працюємо над розблокуванням і маємо обнадійливі кроки в цьому напрямку", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що з литовським міністром також обговорили майбутнє членство України в ЄС та НАТО. Глава МЗС відзначив допомогу Литви, яка є членом обох інституцій.
Крім того, Кулеба подякував литовським дипломатам у Вашингтоні, які працюють з обома партіями в Конгресі США для того, щоб допомогти ухвалити необхідні рішення щодо допомоги Україні.
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