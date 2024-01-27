Харків відвідав міністр закордонних справ Литви: побував на місцях останнього масованого ракетного удару [ Редагувати ]
Побачити на власні очі, щоб потім розповісти цивілізованому світу. Харків відвідав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він побував на місцях останнього масованого ракетного удару, який росіяни завдали 23-го січня. Подивився, як харківські школярі навчаються під землею.
Який меседж повезе литовський дипломат у Європу - розкаже Світлана Шекера.
Габріелюс Ландсбергіс оглядає наслідки російського терору Харкова. 23 січня агресор випустив по місту 18 ракет. Біля будинку в селищі Жуковського, у який поцілила російська ракета, тривають відновлювальні роботи. Сусідні будинки й досі без світла.
Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:
З-під завалів, на жаль, мертвими діставали цілі сім'ї. Це чоловік, дружина, діти. Тобто це ціле фактично покоління знищується росією.
Ігор Терехов, Харківський міський голова:
А обстріли продовжуються. І кожен обстріл - це руйнації житла. Кожен обстріл - це загибель, поранення людей. Це цивільні люди. Це діти. Це такий геноцид проти України, проти української нації.
А це - руїни в історичній частині міста. Понівечені стіни Національна академії правових наук України і згорілі автівки у дворі.
Це наслідки останнього удару по місту Харкову ракетами С-300. Зруйнували академію правових наук.
Як ви бачите, жодного військового об'єкту чи підприємства, чи установи немає в принципі. Тут виключно житлові будинки і історична забудова.
Пан Ландсбергіс цікавиться - в яких умовах тепер живуть люди, які залишилися без помешкань після ракетних ударів.
Ігор Терехов, Харківський міський голова:
У нас є гуртожитки, які у нас є в наших вишах. І оскільки студенти виїхали з міста, ми домовилися з вишами, що там ми будемо розташовувати вимушених переселенців. Люди, які потребують житла після таких прильотів.
Європейський дипломат поклав квіти до пам'ятника загиблим дітям. І спустився до метрошколи, де у безпечному підземеллі змушені вчитися харківські діти.
Дружня Литва багато чого зробила, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Нині від країни-союзниці очікують підтримки гуманітарної - в області нині живе півмільйона внутрішньо переміщених осіб. І політичної - світ не повинен втомлюватися від війни в Україні.
Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:
Топ найпріорітетніших речей, які нам потрібні, це перш за все протиповітряна система оборони. Це основний меседж, який я повезу назад. Литва не може надати такі протиповітряні системи оборони, але є інші речі, які ми можемо зробити. Ми говорили про допомогу в гуманітарній царині. Для вимушених переселенців, оскільки їм потрібно надавати житло, харчування. Це та ланка, де ми можемо допомогти.
Спільно з Євросоюзом Литовська Республіка планує виділити кошти на будівництво в Україні шести сучасних укриттів, одне з них - зведуть на Харківщині.
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