Дружня Литва багато чого зробила, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Побачити на власні очі, щоб потім розповісти цивілізованому світу. Харків відвідав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Він побував на місцях останнього масованого ракетного удару, який росіяни завдали 23-го січня. Подивився, як харківські школярі навчаються під землею.

Який меседж повезе литовський дипломат у Європу - розкаже Світлана Шекера.

Габріелюс Ландсбергіс оглядає наслідки російського терору Харкова. 23 січня агресор випустив по місту 18 ракет. Біля будинку в селищі Жуковського, у який поцілила російська ракета, тривають відновлювальні роботи. Сусідні будинки й досі без світла.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

З-під завалів, на жаль, мертвими діставали цілі сім'ї. Це чоловік, дружина, діти. Тобто це ціле фактично покоління знищується росією.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

А обстріли продовжуються. І кожен обстріл - це руйнації житла. Кожен обстріл - це загибель, поранення людей. Це цивільні люди. Це діти. Це такий геноцид проти України, проти української нації.

А це - руїни в історичній частині міста. Понівечені стіни Національна академії правових наук України і згорілі автівки у дворі.

Це наслідки останнього удару по місту Харкову ракетами С-300. Зруйнували академію правових наук.

Як ви бачите, жодного військового об'єкту чи підприємства, чи установи немає в принципі. Тут виключно житлові будинки і історична забудова.

Пан Ландсбергіс цікавиться - в яких умовах тепер живуть люди, які залишилися без помешкань після ракетних ударів.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

У нас є гуртожитки, які у нас є в наших вишах. І оскільки студенти виїхали з міста, ми домовилися з вишами, що там ми будемо розташовувати вимушених переселенців. Люди, які потребують житла після таких прильотів.

Європейський дипломат поклав квіти до пам'ятника загиблим дітям. І спустився до метрошколи, де у безпечному підземеллі змушені вчитися харківські діти.

Дружня Литва багато чого зробила, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Нині від країни-союзниці очікують підтримки гуманітарної - в області нині живе півмільйона внутрішньо переміщених осіб. І політичної - світ не повинен втомлюватися від війни в Україні.

Ґабріелюс Ландсберґіс, міністр закордонних справ Литви:

Топ найпріорітетніших речей, які нам потрібні, це перш за все протиповітряна система оборони. Це основний меседж, який я повезу назад. Литва не може надати такі протиповітряні системи оборони, але є інші речі, які ми можемо зробити. Ми говорили про допомогу в гуманітарній царині. Для вимушених переселенців, оскільки їм потрібно надавати житло, харчування. Це та ланка, де ми можемо допомогти.

Спільно з Євросоюзом Литовська Республіка планує виділити кошти на будівництво в Україні шести сучасних укриттів, одне з них - зведуть на Харківщині.