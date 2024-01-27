Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Шольцем і назвав дату [ Редагувати ]
В США підтвердили зустріч американського президента Джо Байдена з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Візит відбудеться на початку лютого.
Про це повідомляє сайт Білого дому.
"Президент Байден вітатиме канцлера Німеччини Олафа Шольца в Білому домі 9 лютого", - йдеться в заяві Білого дому.
Заплановано, що під час зустрічі вони обговорять зусилля, спрямовані на запобігання регіональній ескалації на Близькому Сході, свою непохитну підтримку права Ізраїлю на самооборону, а також необхідність збільшення життєво важливої допомоги та захисту цивільного населення в Газі від шкоди.
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